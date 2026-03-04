Los Premios Irene reconocen la labor de 17 centros educativos en la prevención de la violencia de género

Los Premios Irene - MINISTERIO EDUCACIÓN

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Premios Aulas de Igualdad: Premios Irene 2025, entregados este miércoles por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, han reconocido la labor de 17 centros educativos en la prevención de la violencia de género.

Los galardones están dirigidos a centros educativos de las etapas no universitarias con proyectos destinados a fomentar la coeducación y luchar contra la violencia de género.

Los premios se dividen en tres modalidades: Infantil y Primaria; Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato; y Formación Profesional o enseñanzas de régimen especial. En cada categoría se conceden tres galardones: los primeros premios están dotados con 5.000 euros cada uno; los segundos con 3.000 euros y los terceros con 2.000 euros. Las iniciativas reconocidas serán recopiladas en una publicación del Ministerio y difundidas como ejemplos de buenas prácticas.

El objetivo de los Premios Irene, creados en 2006, es fomentar desde el sistema educativo la prevención de la violencia contra las mujeres mediante el impulso y difusión de experiencias realizadas en centros educativos.

En 2022, estos galardones fueron incorporados a la iniciativa Premios Aulas por la Igualdad, junto a los Premios 'Alianza STEAM por el talento femenino, niñas en pie de ciencia', dirigidos a fomentar las vocaciones tecnológicas y científicas en niñas y jóvenes.

Los colegios reconocidos en esta edición han sido CP Santísimo Cristo de la Misericordia- Miguelturra (Ciudad Real); Ceip San Gabriel- Adeahermosa (Jaén); Ceip Prácticas no1- Málaga; IES Maestro Francisco Gallardo-Los Corrales (Sevilla); Instituto Español Nuestra Señora del Pilar-Tetuán (Marruecos); IES Almensilla- Almensilla, Sevilla; CPM Joaquín Villator-Jerez de la Frontera (Cádiz); Escuela de Arte y Superior de Diseño Pedro Almodóvar- Ciudad Real; IES Ben Gabirol- Málaga; CEIP Arturo Duo- Castro Urdiales (Cantabria); CEIP Plurilingüe de Rubiáns -Vilagarcía de Arousa (Pontevedra); CRA Villas del Tajo- Puente del Arzobispo - Torrico y Valverdeja (Toledo); Fundación Educativa Jesuitas Noroeste - Gijón (Asturias); IES Alvareda-Dos Hermanas (Sevilla); IES CAMPANAR - València, IES Alfaguar -Torrox Costa (Málaga); y CEPA Eugenia de Montijo - Montijo (Badajoz).