El presidente del Foro Europeo de la Discapacidad alerta de que los derechos sociales "dejan de ser prioridad" en la UE

El presidente del Foro Europeo de la Discapacidad, Yannis Vardakastanis, durante la Palestra del CERMI. - CERMI

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Foro Europeo de la Discapacidad (EDF), Yannis Vardakastanis, ha advertido de que "los derechos sociales están dejando de ser una prioridad en la Unión Europea" y ha denunciado que la dimensión social del proyecto comunitario "se debilita en lugar de reforzarse" en el contexto político actual.

Así lo ha expresado durante su intervención en la Palestra Convención ONU del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), un ciclo de conferencias dedicado a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como eje de la Europa social. La sesión ha sido una de las últimas apariciones públicas del dirigente antes de abandonar la presidencia del EDF, cargo que ha ocupado durante más de dos décadas.

Vardakastanis ha reivindicado el valor de la Convención de la ONU y ha afirmado que "no es un acuerdo internacional más, es un cambio de paradigma que ha llevado de la caridad a los derechos, de la protección al empoderamiento y de la invisibilidad a la participación plena. La Convención tiene que ser entendida como una brújula que oriente la legislación, la financiación y las prioridades de la Unión Europea", ha afirmado.

"Estamos viendo cómo crecen narrativas que cuestionan la igualdad, la diversidad y los derechos humanos, mientras la dimensión social de Europa se debilita en lugar de reforzarse", ha expresado además el presidente del EDF. En la misma línea, ha criticado que "con demasiada frecuencia, las políticas sociales se consideran un coste y no una inversión y los derechos fundamentales pasan a ser negociables en tiempos de crisis".

Asimismo, Vardakastanis ha criticado la negociación del presupuesto comunitario al señalar que "eliminar la Convención como principio horizontal en los fondos europeos envía un mensaje muy negativo y pone en riesgo avances clave en inclusión y vida independiente". El dirigente también ha reconocido que la aplicación del tratado sigue siendo insuficiente quince años después de su ratificación por parte de la UE. "Las personas con discapacidad siguen enfrentando barreras estructurales en empleo, educación, participación y acceso a apoyos", ha asegurado.

Ante este diagnóstico, ha hecho un llamamiento a la movilización del movimiento de la discapacidad. "Los derechos nunca se conceden por sí solos, hay que defenderlos, reclamarlos y hacerlos realidad mediante la acción conjunta", ha expresado en la Palestra del CERMI.

Por otra parte, Vardakastanis ha destacado el papel de España como referencia en el avance hacia un enfoque de derechos y ha valorado positivamente la reforma del artículo 49 de la Constitución. "Es un paso histórico que alinea el marco jurídico con la Convención y lanza un mensaje muy potente al resto de Europa", ha dicho.

La sesión, celebrada este lunes, ha sido presentada por la secretaria general del EDF, Ana Peláez, que ha subrayado que Vardakastanis ha sido "un líder indiscutible que ha marcado un punto de inflexión en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad en Europa y en el mundo". La Palestra Convención ONU del CERMI se enmarca en las actividades conmemorativas del Día Nacional de la Convención en España, que se celebra el 3 de mayo, y del Día de Europa, el 9 de mayo.