El presidente del Senado insta a las instituciones a "poner freno" al aumento de asesinadas por violencia machista

(I-D) La presidenta de Run for You, Carmen Giménez Abad; el presidente del Senado, Pedro Rollán; la periodista y presentadora, Esther Vaquero y el director general Fundación Mutua Madrileña, Lorenzo Cooklin Díaz, durante un acto con motivo del Día Interna

(I-D) La presidenta de Run for You, Carmen Giménez Abad; el presidente del Senado, Pedro Rollán; la periodista y presentadora, Esther Vaquero y el director general Fundación Mutua Madrileña, Lorenzo Cooklin Díaz, durante un acto con motivo del Día Interna - A. Pérez Meca - Europa Press

Expertos y especialistas en violencia de género llaman a la unidad de toda la sociedad para luchar contra esta lacra



MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Senado, el 'popular' Pedro Rollán, ha solicitado "a las instituciones competentes que intenten poner freno" al aumento del número de asesinatos de mujeres por la violencia machista y ha añadido que "si algo es necesario mejorar, y siempre hay capacidad de mejora con humildad, con sentido común, reflexionar al respecto y adoptar las mejores decisiones".

Rollán se ha expresado así durante su intervención en la inauguración del acto organizado este viernes por la Cámara Alta, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre.

"La violencia machista es una de las peores lacras sociales que existen. En España, sin excepción y en todos los ámbitos institucionales y organizaciones, creo que se está realizando una intensa labor para erradicar una realidad que convive dentro de nuestra sociedad", ha manifestado.

En este sentido, el presidente de la Cámara Alta ha reconocido que "se ha avanzado y se ha avanzado mucho" en esta materia, pero ha añadido que "todavía es posible y necesario hacer más, hasta conseguir una sociedad libre de violencia". "A pesar de que cada día tenemos más medios, más medios humanos, también técnicos, más concienciación, nuevas herramientas digitales, el número de asesinatos lamentablemente sigue incrementándose", ha enfatizado.

"En España, tenemos que condenar el asesinato de las 52 mujeres víctimas de violencia machista que se han producido a lo largo del presente año. Ya se contabilizan, lamentablemente, más mujeres asesinadas que en los tres años anteriores. 2023 es el año con más víctimas mortales desde 2019 cuando la cifra ascendió hasta las 56 y estos son datos sobre los que pesa no solamente la pérdida de una mujer, sino también el sufrimiento, el pesar de hijos, familiares, amigos. En resumidas cuentas, estamos hablando de dramas", ha manifestado.

"ALGO ESTÁ FALLANDO"

Para el presidente del Senado, este "escalofriante" dato debe invitar a "reflexionar" y replantear "qué es lo que está fallando". "Ya que, indudablemente, algo está fallando y debemos solicitar a las instituciones competentes que intenten poner freno a este aumento del número de asesinatos de mujeres y si algo es necesario mejorar, y siempre hay capacidad de mejora con humildad, con sentido común, reflexionar al respecto y adoptar las mejores decisiones", ha remachado.

Asimismo, Pedro Rollán ha puesto el foco en que desde el año 2003, ejercicio desde el que se contabilizan las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, "les han arrebatado la vida a 1.237 mujeres. "Esos asesinatos, a las cosas hay que llamarlas por su nombre, además del dolor humano y del dolor familiar, suponen una gran pérdida social, impiden alcanzar la igualdad plena y una sociedad igualitaria, madura, avanzada, dentro del desarrollo de los derechos humanos", ha subrayado, al tiempo que ha llamado a instituciones y organizaciones a seguir actuando con el objetivo de "visibilizar la eliminación de la violencia contra las mujeres".

Tras las palabras del presidente, ha tenido lugar una primera mesa con Carmen Giménez, atleta y superviviente de la violencia de género; y con Esther Vaquero, periodista y presentadora de Antena 3 Noticias, y Lorenzo Cooklin, director general de la Fundación Mutua Madrileña, quienes han presentado el proyecto contra el maltrato 'Tolerancia Cero', que ambas entidades pusieron en marcha en noviembre del 2015 para sensibilizar a la población sobre la problemática del maltrato.

"En marzo del 2010, el que entonces era mi pareja, me tiró desde un tercer piso. Yo entonces tenía 29 años, a punto de cumplir 30", ha comenzado su relato Carmen, que es licenciada en Administración y Dirección de Empresas y en Ciencias Actuariales y Financieras por la Universidad Pontificia Comillas.

Carmen Giménez ha afirmado que "la violencia de género es algo que cala a todos los niveles de la sociedad" y ha rememorado que su caso "ocurrió en el centro de Madrid, en Puerta del Ángel". "Era un edificio de viviendas y había multitud de testigos indirectos. Por supuesto, acudió la policía, servicios sanitarios y demás, pero nadie abrió una investigación", ha recordado.

"Hasta que yo no salí del hospital, siete meses más tarde, y denuncié, nadie hizo nada. Y cuando denuncié, se abrió una investigación en un juzgado de violencia de género y tras aproximadamente un año de instrucción, el procedimiento terminó en sobreseimiento por falta de pruebas", ha explicado.

REHACER LA VIDA TRAS LA "OSCURIDAD"

En momentos "de tanta oscuridad", Carmen Giménez decidió seguir adelante. "La vida pasó, pude rehacer mi vida", ha afirmado quien, pese a la lesión medular que le produjo la agresión machista, hoy es atleta profesional, campeona de España de 800, 1.500 y 5.000, y ahora se dedica al maratón. Además, es presidenta de la Fundación Run For You dedicada a prevenir la violencia de género y ayudar a las personas con discapacidad a practicar deporte.

Esther Vaquero y Lorenzo Cooklin han puesto el foco en los resultados del IV Macroestudio de violencia de género 'Tolerancia Cero', elaborado por la Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias, que revelan que los chicos jóvenes de entre 16 y 21 años son el colectivo menos concienciado sobre la violencia de género.

La segunda mesa de ponentes ha estado moderada por el vicepresidente primero del Senado, Javier Maroto, con la participación de Cristina Marín, comisaria jefe de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), y de la directora de las Líneas de Ayuda de la Fundación ANAR, Diana Díaz, quien ha defendido que, "para atajar la violencia contra las mujeres, no solo se necesita a las mujeres en esa colaboración".

"NO TIENE NINGÚN COLOR POLÍTICO"

"No se trata de un problema de mujeres contra hombres, de hombres contra mujeres. No tiene ningún color político la lucha de la violencia contra la mujer. Necesitamos, de hecho, la implicación de los hombres en esta lucha contra la violencia. Por supuesto, necesitamos que desde las primeras etapas de infancia los niños ya entiendan lo que es la violencia, que no se puede ejercer, que tiene que haber una igualdad, que tenemos que ser sensibles y también las propias menores de edad tienen que entender lo que es la violencia para no tolerarla", ha manifestado Diana Díaz.

En la misma línea se ha expresado Cristina Marín, comisaria jefe de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer, que ha afirmado que "la violencia de género tiene su expresión más extrema en el asesinato de la mujer, englobando, no obstante, otras manifestaciones que van desde la violencia y el acoso sexual hasta la trata con fines de explotación sexual", entre otras.

Marín ha indicado que "la violencia contra la mujer no es única y exclusivamente un atentado contra la mujer", sino que es "un ataque al conjunto de la sociedad". "No afecta sólo a las mujeres, no solamente tienen que luchar contra ella las mujeres. Es toda la sociedad porque nos afecta realmente a todos. Por eso debemos contrarrestarla con una respuesta integral de las instituciones y de los organismos, pero no me quedo ahí, también social", ha expresado, para abogar por la educación, no solo en la escuela, sino también en la familia, para erradicar esta lacra y conseguir "mujeres sin miedo y ser parte de esa sociedad valiente".

Finalmente, esta jornada celebrada con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer ha concluido en la plaza de la Marina Española, donde se han guardado cinco minutos de silencio en homenaje y recuerdo de todas las víctimas de la violencia machista.