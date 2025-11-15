Promover la lectura entre los niños con sordera como puente hacia la inclusión

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Familias de Personas Sordas-FIAPAS, junto con su movimiento asociativo, ha puesto en marcha la XIII edición de su Programa de Fomento de la Lectura, dirigido a niños, niñas y adolescentes con sordera, con el fin de "promover la lectura como una herramienta esencial para su acceso a la cultura, su desarrollo personal y su participación plena en la sociedad".

En el marco de este programa se llevan a cabo talleres presenciales y grupales, adaptados por edad, en los que participan tanto niños, niñas y adolescentes con discapacidad auditiva como sus hermanos y amigos oyentes, según ha explicado FIAPAS en un comunicado.

En ellos se fomenta la lectura y el análisis de obras de autores españoles de diferentes géneros literarios, mediante actividades como cuentacuentos y tertulias literarias. Además, se incluyen tertulias intergeneracionales, en las que se comparten lecturas entre los distintos grupos de edad.

El programa incorpora también las Escuelas de Mediadores, dirigidas a padres y madres, con el propósito de fomentar su papel esencial en la lectura durante la infancia y la adolescencia.

Este programa se lleva a cabo gracias a la ayuda del Ministerio de Cultura a través de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura (Plan de Fomento de la Lectura), y a la cofinanciación de la Fundación ONCE.

Además, ha sido seleccionado como una de las diez experiencias de buena práctica lectora en los Premios Lecxit, Lectura y Equidad 2024, organizados por la Fundación Bofill; y se ha recogido en el documento 'Acompañar la lectura: un compromiso comunitario con la infancia'.