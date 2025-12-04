PSOE acusa a la FEMP de bloquear la apertura del centro Atenpro en Alcorcón (Madrid) para víctimas de violencia machista

Archivo - La alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa Romero, durante una entrevista para Europa Press, a 1 de marzo de 2024, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha acusado este jueves a la FEMP de bloquear la apertura del nuevo centro de Atenpro de Alcorcón (Madrid) para atender a víctimas de violencia machista.

En concreto, ha criticado las declaraciones de la presidenta de la FEMP María José García-Pelayo, que ha dicho que responsabilizaba al Ministerio de Igualdad del retraso en la apertura del nuevo centro de Atenpro de Alcorcón (Madrid).

En este sentido, el PSOE ha señalado que es la propia FEMP la entidad encargada no solo de la ejecución de la obra sino de su puesta en marcha.

Así, la alcaldesa de Alcorcón y vicepresidenta de la Comisión de Lucha contra la Violencia de Género de la FEMP, Candelaria Testa, ha reclamado a la presidenta de la federación y alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, "lealtad institucional no solo con el Gobierno de España sino con las mujeres de España que están en riesgo y que son víctimas de violencia de género". A su juicio, "no es posible hacer un uso torticero de unas políticas que son vitales para su protección y garantizar sus derechos".

Para Testa, "frente a la violencia de género, hay que impulsar políticas basadas en la unidad y desde el Pacto de Estado que se rubricó en febrero de este año". Por el contrario, considera que los últimos movimientos que está realizando la Federación "no solo son incomprensibles, sino que parecen acercarse más a los postulados de Vox que a un partido de Estado".

Además, ha recordado que el pasado 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el PP rompió el "consenso y unidad" con el acuerdo de un manifiesto unánime.

"Ahora, se suma esa actitud pasiva a la hora de poner en marcha el centro Atenpro, un centro que cuenta con fondos europeos y cuya ejecución de obra y puesta en marcha fue encomendada por el Ministerio de Igualdad a la FEMP", ha denunciado Testa.

Igualmente, ha indicado que, a día de hoy, este edificio sigue sin poder abrirse a pesar de estar terminado porque no se han cumplido con los trámites necesarios. "La FEMP no ha solicitado licencia de actividad y no ha entregado la documentación técnica y los inventarios que se exigen. Todo ello prueba que lo que falta es voluntad clara por parte de FEMP de poner en marcha Atenpro", ha explicado.

De la misma manera, ha expuesto que todas las administraciones deberíamos estar trabajando para que este centro estatal sea una "referencia" en toda la Unión Europea, pero ha lamentado que el PP se "niegue" a hacerlo. Además, ha criticado la "mala política", que ha dicho que "no tiene cabida en este aspecto".

Finalmente, ha exigido a García Pelayo "que muestre más sensibilidad por todas estas mujeres y priorice su protección frente a los dictados de Génova o la cercanía a Vox; y que devuelvan a sensatez a la FEMP, una institución que cumple su 45º aniversario y debería mostrar mayor rigor que nunca", porque es un tema "sumamente importante".