El PSOE asegura que su reforma de la Ley 'solo sí es sí' no toca el consentimiento y busca evitar la rebaja de penas

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha defendido este martes que la propuesta del Ministerio de Justicia para reformar la Ley del 'solo sí es sí' "no toca el artículo del consentimiento" y, por tanto "el corazón de la ley" y explica que el objetivo de la misma es que no continúen "los efectos no deseados" de la norma "que han generado alarma social" como las rebajas de penas a agresores sexuales.

En rueda de prensa en el Congreso, el portavoz parlamentario de los socialistas, Patxi López, ha asegurado que esta norma es "una buena ley" y que la intención del principal partido en el Gobierno es "llegar a un acuerdo" tras determinar que "no se ha asentado jurisdicción" en el tema y "sigue habiendo criterios dispares en la interpretación" de la ley.

Según ha indicado, Justicia ha estado trabajando con expertos juristas en la búsqueda de una solución a esta situación y la "mejor" solución que estos han dado es "endurecer aquellas penas de delitos sexuales con agravamiento por violencia".

Desde Podemos se ha criticado que esta medida supone regresar a la norma anterior que situaba la violencia en el centro y no el consentimiento, una denuncia que el socialista ha rechazado apuntando que el PSOE no va a tocar "el artículo del consentimiento", sino que está "buscando la mejor fórmula para evitar que una buena ley tenga efectos indeseados que están creando alarma social".

López también se ha referido a la propuesta de Igualdad para reforzar la norma, que se basa en reforzar la formación de los jueces o la ampliación de competencias de los juzgados de violencia contra la mujer, y ha señalado que "por muchas acciones de otro tipo" que se hagan, "si no se cambia la ley", las rebajas van a seguirse produciendo.

"Mientras exista esta ley, algún juez podrá interpretarla de manera que rebaje las penas. No hay otra que cambiarla", ha asegurado el portavoz parlamentario de los socialistas en el Congreso.

López ha reconocido en su intervención que aún no sabe cuándo se podrá llegar a un acuerdo entre los socios de Gobierno y, en este sentido, ha recordado a Unidas Podemos que llegar a un consenso "es mejor mañana que pasado" y "esta semana que la que viene".

Sobre el apoyo que podrían tener de sus socios en el Parlamento a esta propuesta, López ha explicado que todos ellos, desde finales del año pasado, han mostrado estar dispuestos a un cambio en la ley para impedir las consecuencias de la misma.