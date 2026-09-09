PSOE pide en el Senado la "vuelta al texto original" de la reforma de dependencia tras los cambios introducidos por PP

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La senadora del PSOE María del Lirio Martín ha pedido este miércoles, durante el debate de la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia en el Pleno del Senado, "la vuelta al texto original" de la reforma y ha pedido "responsabilidad" al PP, después de que este introdujera cambios en la norma, a su paso por la Comisión de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 del Senado, como la eliminación de la prevalencia de la educación inclusiva frente a la especial.

"Resulta especialmente difícil de entender la postura del Partido Popular en esta Cámara del Senado. Lo han convertido ustedes en una Cámara de revancha política, porque la discrepancia nos debería servir para avanzar y para mejorar el contenido técnico de las leyes", ha lamentado Martín durante su intervención en la sesión plenaria.

Por su parte, la senadora del PP Cristina Casanueva ha defendido los cambios introducidos por su grupo en materia de educación. "Garantizamos la libertad de las familias para decidir qué modelo y qué centro quieren para sus hijos y que hasta los 21 años los niños con discapacidad puedan estar escolarizados", ha explicado.

En todo caso, ha lamentado que el "problema" de esta ley "no es solo la financiación" sino que "la reforma ha llegado al Senado de forma urgente" con un texto "peor", a su juicio, "por si se convocan elecciones". "Los derechos sin financiación es hipocresía social", ha criticado.

Mientras, desde Vox, el senador Javier Valentín Alonso ha defendido que sus enmiendas van encaminadas a "mejorar la claridad y neutralidad de la norma, garantizar la igualdad entre españoles, defender la prioridad nacional, asegurar la continuidad de los derechos de las personas dependientes y evitar estructuras administrativas innecesarias". Entre otras, proponen "que el sistema tenga en cuenta, de manera prioritaria, a quienes forman parte de la comunidad nacional", según ha explicado.

Por otro lado, el senador de Junts Francesc Xavier Ten Costa ha pedido el apoyo para sus enmiendas como la que propone garantizar que los mayores de 65 años y personas con gran dependencia mantengan la consideración fiscal de "vivienda habitual" al vender su inmueble para ingresar en una residencia o la que plantea jubilaciones anticipadas de personas cuidadoras principales de gran dependientes.

El senador de ERC Josep Maria Reniu ha criticado "ausencia de empatía" con una enmienda presentada por su grupo para "dar una respuesta que mejore la vida de las personas afectadas por la polio", mientras que desde EH Bildu, la senadora Olaia Duarte ha destacado entre sus propuestas, la atención a menores de 5 años con algún tipo de dependencia aunque sus padres no cumplan con un periodo mínimo de residencia, el reconocimiento de las prestaciones económicas de la ley de dependencia con efecto retroactivo o la exención completa del copago. "Nadie imagina en un ingreso hospitalario tener que pagar porque se realice un cambio de pañal", ha ejemplificado.

Por su parte, la senadora del PNV Nerea Ahedo ha destacado algunas de sus enmiendas como las que plantean medidas de protección para las cuidadoras principales de las personas dependientes o las referidas a la protección de las personas afectadas por la polio o las víctimas del amianto.

Mientras, por el BNG, la senadora María Carmen Da Silva ha destacado su propuesta de "priorizar los servicios de autonomía personal y vida independiente" con una financiación "no inferior al coste medio de la plaza residencial", aunque ha avanzado que se abstendrán en la votación del dictamen porque no están de acuerdo con la enmienda del PP que "introduce un modelo de educación que es contrario a lo establecido en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad".

En esta línea, la senadora de Más Madrid, Carla Delgado, ha celebrado el "éxito" de esta ley que "abandona la cultura asistencialista por la de los derechos", aunque ha lamentado que el texto llega a la Cámara alta "peor" de lo que entró por las "enmiendas del PP" que han introducido "a golpe de rodillo" y que, a su juicio, "empeoran" la ley, por ejemplo, al "vaciar la educación inclusiva".