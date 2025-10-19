El PSOE propone reformar la ley para elevar a 500 euros la multa por aparcar en plazas para personas con discapacidad

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para endurecer el castigo por parar o estacionar en plazas de aparcamiento reservadas para personas con discapacidad. En concreto, propone elevar la multa de 200 a 500 euros.

El texto de la propuesta, al que ha tenido acceso Europa Press, propone modificar el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, para que "parar o estacionar en zonas de estacionamiento reservadas para personas con discapacidad" pase de ser una infracción "grave" a "muy grave".

En la exposición de motivos, el grupo socialista señala que, las administraciones locales, a través de sus agentes de Policía Local, pueden denunciar estas infracciones que, en la actualidad, están sancionadas con multa de 200 euros que, "normalmente", se reduce a 100 euros por pronto pago.

Si bien, el PSOE apunta que "la experiencia viene demostrando que esta sanción no resulta en absoluto disuasoria" y añade que "son muchas" las peticiones procedentes tanto de particulares como de las organizaciones de la discapacidad "que claman por la agravación de esta infracción concreta y, en consecuencia, por el aumento de la sanción que lleva aparejada".

Con esta reforma que propone el PSOE, la multa se elevaría a 500 euros, que podría reducirse a 250 euros por pronto pago. Según el PSOE, esta modificación contribuiría a evitar "conductas tan reprobables e insolidarias" y, por tanto, "a proteger los derechos de las personas con discapacidad que tienen reducida su movilidad".