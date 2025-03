PSOE y socios critican la propuesta del PP para evitar que jueces de violencia machista asuman delitos sexuales

El PP pide a socialistas que "rectifiquen", "sean humildes" y "reconozcan que se han equivocado"

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

PSOE y socios han criticado este martes en el Congreso de los Diputados la proposición de ley del PP para evitar que los juzgados especializados de violencia de género asuman los procesos sobre los delitos contra la libertad sexual aunque no exista un vínculo matrimonial o análogo entre el agresor y la víctima.

En este sentido, han afeado a los 'populares' de llegar tarde con la iniciativa, que socialistas han tildado de "ridícula". Así lo han puesto de manifiesto en la toma en consideración de la iniciativa en la Cámara Baja.

En defensa de la iniciativa, la diputada del PP Patricia Rodríguez ha criticado la "nueva chapuza" del Gobierno para que los Juzgados de violencia sobre la mujer asuman delitos sexuales. En este sentido, ha pedido a los socialistas que "rectifiquen", que "sean humildes" y que "reconozcan que se han equivocado".

"Una vez más han legislado en contra de la protección de las mujeres. Voten a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley que lo único que pretende es proteger a las víctimas y no dejarlas en una situación de indefensión y desconfianza de nuestra justicia", ha indicado Rodríguez, que ha comparado la Ley de eficiencia de la justicia con la "nefasta" ley del solo sí es sí.

Rodríguez también se ha referido a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a la que ha reprochado acudir a las dos manifestaciones convocadas en Madrid el pasado 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer. "¿Qué podemos esperar de una ministra de Igualdad que cada 8 de marzo por la mañana es transactivista y por la tarde pretende coger la pancarta del borrado contra las mujeres? Por la mañana pasea con las regulacionistas y por la tarde es abolicionista de la prostitución mientras calla ante los casos de consumo de prostitución", ha destacado.

PSOE DEFIENDE QUE LA SOLUCIÓN ES PONER MÁS RECURSOS

En el turno de portavoces, la socialista Alicia Álvarez ha criticado la propuesta de los 'populares', que ha tildado de "ridícula". En esta línea, ha dicho que la solución no es "quitar competencias" a un juzgado para ponérselas a otro, sino poner más recursos. "Lo que hacen falta son más recursos lo que hace falta no son excusas como las que ustedes traen hoy aquí para mercadear con las mujeres", ha afirmado.

Asimismo, ha indicado que la iniciativa del PP "renuncia" a tener una justicia "mejor", así como a una atención "más especializada y cercana". "Se justifican en la falta de medios y eso nunca debe ser óbice para tomar decisiones. Como les dije, llegan tarde porque lo que en ella plantean ya se está trabajando por el Gobierno del presidente Sánchez", ha subrayado.

Igualmente, por parte de Sumar, Esther Gil de Reboleño, ha dicho que la propuesta de los 'populares' llega "tarde, mal y con un evidente intento de sacar rédito partidista". En este sentido, ha señalado que para garantizar respuestas "rápidas" y "eficaces" a víctimas que denuncian violencia machista se necesita "inversión y compromiso".

"Señorías del partido socialista, les pido que no esperemos ni una semana más para que todas las plazas que hay que convocar se convoquen, que todos los recursos que hay que destinar y toda la información que se tiene que impartir se imparta y se pongan en marcha inmediatamente, porque las mujeres no queremos discursos vacíos ni que nos usen como moneda de cambio partidista. Queremos justicia real, queremos futuro y lo queremos ahora. Queremos hechos y no palabras", ha subrayado.

Mientras, la diputada de Vox Rocío Aguirre ha dicho que a la "coalición de socialistas y comunistas" no les "importan" las mujeres. "Solo les importa su ideología: dividir a la sociedad, repartir el dinero entre sus afines y comprar votos para mantenerse en el poder, que es lo único que les importa, mantenerse en el poder", ha destacado. Además, ha agregado que las mujeres que necesitan protección no denuncian porque "hay una inmensa maraña de burocracia y chiringuitos-bar varios que realmente no ayuda a ninguna mujer".

Por parte de Podemos, Noemí Santana ha señalado que la iniciativa de los 'populares' es "un retroceso en la lucha contra las violencias que se ejercen hacia las mujeres, en particular contra la violencia sexual". Asimismo, ha reconocido que el número de juzgados de violencia contra la mujer es "considerablemente menor" a los juzgados de instrucción ordinario, "lo que evidentemente sí que podría generar una sobrecarga en el sistema judicial". Si bien, ha añadido que para los 'morados' la especialización en la violencia de género es "la clave".

Josep Pagès, de Junts, ha compartido "en buena parte" la "preocupación" por el déficit de los juzgados especializados, así como por el incremento de la carga de trabajo derivada de la ampliación del concepto de violencia contra las mujeres, con la incorporación de delitos sexuales. Además, ha pedido tener en cuenta las valoraciones que reflejan el sentir mayoritario del mundo judicial, más que "alegatos ideológicos", que "a veces están desconectados de la realidad y más de la realidad del día a día de los juzgados".

Por PNV, el diputado Mikel Legarda ha avanzado que su formación apoyará la iniciativa del PP en su toma en consideración. Si bien, ha advertido que es por "respeto" a los profesionales de la justicia que "con su trabajo han contribuido de manera destacada en la lucha contra la violencia contra las mujeres, violencia doméstica, en definitiva la violencia de género".

Por su parte, Isabel Pozueta, de EH Bildu, ha expuesto que la proposición de ley del PP es, "en muchos aspectos, asumible". "Pero se trata del mundo al revés, porque viene de una proposición del PP que pacta con negacionistas", ha asegurado sobre el pacto del PP con Vox en Valencia. Si bien, ha instado al Ejecutivo a agilizar la creación de plazas especializadas.

Finalmente, Néstor Rego, del BNG, ha recalcado en su intervención que lograr la especialización de los órganos judiciales es una "medida fundamental" en la lucha contra la violencia machista, así como mejorar la atención a las víctimas.

Según recoge el texto de la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, el PP plantea modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para eliminar el apartado recientemente introducido por la Ley de Eficiencia de la Justicia. Esta última amplía las competencias de los Juzgados especializados de violencia sobre la mujer, para atribuirles también los delitos contra la libertad sexual, de mutilación genital femenina, matrimonio forzado, acoso con connotación sexual y trata con fines de explotación sexual, aunque no haya una relación entre víctima y agresor.

En este sentido, los 'populares' advierten en la exposición de motivos que la ampliación de tipos penales susceptibles de instrucción y enjuiciamiento por los Juzgados especializados en Violencia de Género a otras violencias contra las mujeres puede tener un "impacto en la desprotección real de las víctimas de violencia de género" ya que estos órganos se verán "desbordados" y "retrasará las sentencias".