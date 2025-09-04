Rebeca Torró propone crear un espacio infantil en los actos del PSOE para poder conciliar

Archivo - La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, en una fotografía de archivo. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

Pide a sus compañeros varones que las apoyen "a lo bestia" cuando son atacadas en redes sociales y a ellas que denuncien acoso dentro del PSOE

La secretaria de organización del PSOE, Rebeca Torró, ha propuesto crear un espacio infantil en los actos del Partido Socialista para que las mujeres socialistas en cargos de responsabilidad puedan conciliar su vida familiar con la profesional.

"Yo ahora que he llegado a la secretaría de organización pienso en muchas cosas y digo, oye, pues igual hay que darle muchas vueltas y hay actos donde quizá podríamos hacer un espacio para niños y niñas y que te los puedas traer a los actos mientras tú puedes estar con la jornada, con el acto", ha propuesto.

Así lo ha sugerido este jueves en una mesa redonda moderada por la alcaldesa de Alcorcón y vicepresidenta de la Comisión de Violencia de Género de la FEMP, Candelaria Testa, en el marco de una jornada por la igualdad organizada por el PSOE bajo el título 'Adelan7e feminismo' y celebrada en Alcorcón (Madrid).

Torró ha reconocido que aún no se ha "quitado" el "sentimiento de culpa" por tener que dejar a su hija de 11 años en Valencia con su marido. "Yo estoy aquí y ese sentimiento de mala madre que nos pasa a muchas, esto es difícil combatir y tenemos que poner las facilidades", ha enfatizado.

Por otra parte, Torró ha animado a denunciar los casos de acoso que puedan darse dentro del partido y ha puesto en valor que han cambiado el código ético y han aprobado un protocolo antiacoso que "preserva la identidad de las compañeras" que puedan sufrirlo.

"Lo hemos hecho de una manera para preservar la identidad de las compañeras que puedan sufrir momentos complejos y momentos mucho más graves, que no tienen por qué existir en nuestra organización, pero que, si existen, se tienen que denunciar y actuar", ha asegurado.

También ha denunciado las dificultades que encuentran las mujeres para llegar a cargos de responsabilidad y los insultos que reciben cuando alcanzan estos puestos, como los que recibió ella, según ha dicho, cuando la llamaron "la putita del presidente".

"LEÍ BARBARIDADES COMO 'LA PUTITA DEL PRESIDENTE'"

"Cuando aparece mi nombre y aparece mi foto en todos los medios de comunicación, en las redes, os podéis imaginar, la avalancha de esa fachosfera que tenemos que sufrir muchas de nosotras. Y leía barbaridades y tuve que leer desde 'la putita del presidente' a 'a esta se la van a comer en dos días'", ha señalado.

En este sentido, ha indicado que "da mucho miedo" lo que se está viendo en redes sociales donde "mucha gente joven se ha tragado el discurso ultra, también el Partido Popular" y "las mujeres de derechas".

Ante estos casos, Torró ha pedido a los hombres socialistas que apoyen a sus compañeras que son atacadas en redes, "saliendo a lo bestia", poniendo mensajes de apoyo sin excusas y no dejándolo para después. "No, te paras, pones el tuit de apoyo, dices lo que tengas que decir porque ha sido una compañera, y luego te vas a hacer lo que tenías que hacer", ha pedido.

Finalmente, Torró ha alertado del "peligro" que suponen "la derecha y la ultraderecha" y ha subrayado que no pueden permitir que los negacionistas de la violencia de género gobiernen. "Esa gente no puede llegar a la Moncloa", ha zanjado.

Por su parte, la secretaria de Organización del PSOE-Madrid, Pilar Sánchez Acera, ha subrayado la importancia de aprobar la ley de abolición de la prostitución.

"Este país va a tener una ley abolicionista, en este país, en España, todo el mundo cree que con un gobierno socialista se va a aprobar una ley abolicionista. Será en diciembre, será en el 2026, será en el 2027, cuando sea. Pero todo el mundo sabe que esa ley va a llegar", ha aseverado.

También ha reivindicado el "liderazgo feminista", que también deben ejercer los hombres, pero ha advertido de que "también hay mujeres que tienen liderazgos machistas" y ha puesto el ejemplo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Asimismo, ha apostado por facilitar la conciliación a las mujeres socialistas y ha animado a aquellas que sufran ataques o señalamientos a denunciar.