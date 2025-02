Redondo aboga por un "pasaporte" contra la mutilación genital femenina para erradicar esta práctica "salvaje"

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha apostado por un "pasaporte contra la mutilación genital femenina" para acabar con esta práctica que han sufrido más de 230 millones de mujeres en el mundo y que la ministra ha definido como una "salvaje" vulneración de los derechos humanos de las mujeres.

"Compartimos un objetivo: acabar con esta salvaje vulneración de los derechos humanos de las mujeres", ha subrayado Redondo, al tiempo que ha añadido que "absolutamente nada, ni la cultura, ni la tradición, ni la historia" la justifica.

Así se ha pronunciado este jueves en el Acto por el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, que se conmemora este 6 de febrero. El evento, organizado por la Red Estatal Libres de MGF, se ha celebrado en el Ministerio de Igualdad.

En este contexto, la ministra ha defendido la puesta en marcha de "instrumentos concretos" como "ese pasaporte contra la MGF". En concreto se refiere a un documento que permite a las personas con menores a su cargo que viajen de visita a sus países de origen, demostrar a sus familias que en España esta práctica es un delito que se castiga con varios años de prisión.

"Me parece un instrumento que hay que profundizar, estamos valorándolo, me comprometo con ese instrumento que puede servir en el corto plazo, ya, no hay que esperar cinco años", ha remarcado.

Redondo ha recordado que esta "violencia extrema" la han sufrido más de 230 millones de mujeres en el mundo y que 3 millones de niñas pueden sufrirla en los próximos meses. Y aunque ha señalado que se ha reducido "en un tercio", ha precisado que queda "mucho por hacer" para cumplir con el objetivo de erradicarla en 2030.

Ante esta situación, la ministra ha propuesto trabajar en red en torno a tres ejes: visibilizar el problema durante todo el año; formar a las niñas y a las mujeres, para "transformar culturas y mentalidades, y coordinarse y cooperar para avanzar ágilmente.

Según ha indicado Redondo, "España está condiciones de liderar esta alianza" de pueblos y de mujeres contra la MGF.