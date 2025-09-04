Redondo admite "un poco" de retraso en leyes de violencia vicaria, trata y prostitución por las ayudas ante incendios

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, presenta una campaña institucional sobre masculinidades en el Ministerio de Igualdad, a 4 de septiembre de 2025, en Madrid (España) - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

Espera aprobar en septiembre el de violencia vicaria y que los tres estén en la calle este otoño para abrir un "debate social"

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha admitido este jueves "un poco de retraso" en las leyes de violencia vicaria, trata y prostitución que prepara su departamento debido a las ayudas a los damnificados por los incendios que han tenido lugar este verano en España.

En este sentido, la ministra ha explicado que tenían previsto iniciar el curso político con los tres proyectos (violencia vicaria, trata y abolición de la prostitución) pero que "se han tenido que retrasar un poco" debido a las medidas de ayuda y apoyo a las personas damnificadas por los incendios de este verano en España.

"Y yo creo que van a ser tres proyectos de ley que van a transformar lo que es el panorama de nuestro país y avanzar claramente hacia una igualdad y a una sociedad justa y más democrática", ha asegurado Redondo en la presentación de una nueva campaña sobre masculinidades en el Ministerio. Además, ha añadido que el objetivo es que estos tres proyectos estén en la calle este otoño para que se abra "un debate social".

Asimismo, ha informado que Igualdad se encuentra ultimando la ley de violencia vicaria y que prevé llevarla al Consejo de Ministros este mes de septiembre. "Estamos ultimando, ya lo hemos enviado a Justicia. Estamos esperando esos feedbacks porque, como digo, en cuanto el texto esté lo remitiremos al Consejo de Ministros y Ministras", ha asegurado la ministra.

Asimismo, Redondo ha avanzado que la ley de violencia vicaria deriva del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. "Pretendemos dar una regulación a algo que jurídicamente no está contemplado en nuestro ordenamiento, que es la violencia vicaria", ha señalado.

En cuanto a la ley de trata, Redondo ha precisado que "tiene un avance importante", que pretende "dar alternativa a las mujeres en situación de trata, no solamente a las mujeres en situación de trata sexual, sino a todas las tratas". "Es muy complejo, tiene muchos elementos que considerar, pero estamos en disposición de enviarlo en las próximas semanas también, si no es este mes de septiembre, en el mes de octubre, y estamos ya en rampa de salida", ha señalado.

En cuanto al tercer proyecto, el más "polémico", la ley para abolir la prostitución, la ministra ha explicado que los trabajos están avanzando pero que las redacciones son "complejas", ya que tiene que pasar por varios ministerios.

PROXENETISMO DIGITAL: "LA NUEVA PROSTITUCIÓN"

En esta misma línea, Redondo ha explicado que con el proyecto para abolir la prostitución quieren ser "ambiciosas" y que su deseo es incorporar todas aquellas formas de proxenetismo que ahora mismo están en alza. En este sentido, ha alertado del aumento del proxenetismo a través de las redes sociales, que ha dicho que es "la nueva prostitución".

"Estamos trabajando con Transformación Digital, estamos trabajando con otros ministerios lógicamente para dar una respuesta que sea razonable y que sea desde el punto de vista jurídico aceptable. No es nada fácil, os podéis imaginar, son cuestiones además que trascienden las fronteras muchas veces de los países", ha argumentado.