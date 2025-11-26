Redondo afirma que "ninguna mujer" está dispuesta a volver 50 años atrás y llama a "seguir ampliando" la libertad

Acto institucional 'Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres', celebrado en el Auditorio CaixaForum. - MINISTERIO DE IGUALDAD

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha afirmado este miércoles que "ninguna mujer" en España está dispuesta a volver 50 años atrás y ha llamado a "seguir ampliando" la libertad.

Así lo ha puesto de manifiesto la ministra en el acto institucional 'Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres', que se ha celebrado en el Auditorio CaixaForum.

Redondo ha enmarcado la jornada en tres hitos históricos que, a su juicio, interpelan directamente a la sociedad: los 50 años del fin de la dictadura, los 40 años de la entrada de España en la Unión Europea y los 30 años desde la Conferencia de Beijing, primer gran consenso internacional sobre los derechos de las mujeres. "Creo que estas tres cifras nos interpelan especialmente como comunidad resiliente y como comunidad que avanza hacia una democracia real y efectiva", ha destacado.

Igualmente, ha subrayado que "no hay democracia sin igualdad", advirtiendo de que "sin igualdad, la libertad es privilegio". Por ello, ha llamado a "seguir ampliando" los derechos conquistados, especialmente ante lo que ha calificado como una "ola reaccionaria" que busca revertir logros feministas.

Por su parte, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, ha reivindicado una respuesta "integral" contra la violencia machista, que ha definido como "una grave vulneración de los derechos humanos". Además ha señalado que atenta "contra la vida, la libertad, la dignidad y la igualdad" y que afecta también a las infancias.

Respecto a la violencia vicaria, ha indicado que los menores asesinados "no son números, son vidas truncadas". "Por eso es tan importante detectar a tiempo, proteger, acompañar y luchar con rapidez para abordarla y para erradicarla. Y cada gesto cuenta, cada gesto importa, cada gesto es una aportación a esta lucha compartida.

Cada llamada, cada llamada sirve, cada intervención puede evitar daños irreparables", ha subrayado.

Igualmente, Martínez Perza ha insistido en que "ningún progreso institucional será suficiente sin el compromiso de toda la sociedad" y ha apelado especialmente a los hombres para construir relaciones basadas "en la igualdad, el respeto y la libertad".

En el evento también ha tenido lugar la entrega de la XXII edición de los Reconocimientos con motivo del 25N. En esta ocasión, el Premio 'Justicia feminista' ha recaído en las abogadas de Atocha Paca Sauquillo, Manuel Carmena, Cristina Almeida y Lola González Ruiz, por su labor "desde el activismo y la política activa, desde la defensa de los derechos laborales y feministas, sin descuidar la defensa de democracia".

POR LAS QUE HAN SUFRIDO VIOLENCIA VICARIA

El Premio a la 'Resiliencia' se ha concedido a Ruth Ortiz, superviviente de la violencia machista, madre de los niños Ruth y José, asesinados por su padre, José Bretón, en 2011. Ruth no ha estado presente en el acto pero, en un vídeo, ha agradecido el reconocimiento, que ha dicho que es compartido con todas las mujeres que han sufrido violencia vicaria. "Algún día, entre todas y todos, conseguiremos por fin eliminar esta lacra", ha destacado.

Mientras, el galardón 'Cultura contra la violencia machista' se ha entregado a la serie 'Querer', dirigida por Alauda Ruiz de Azúa y coguionista con Eduard Sola y Júlia de Paz. La protagonista, después de 30 años de matrimonio, abandona su casa y denuncia a su marido por violación continuada.

Por otro lado, el Premio a la 'Sensibilización y Concienciación Contra la Violencia Machista' se ha otorgado a la directora, guionista y actriz María Bestar, por su compromiso contra la violencia vicaria.

Igualmente, el Premio 'Educación para la Igualdad y contra la violencia contra las mujeres' ha sido para la psicóloga y especialista en salud sexual y reproductiva, Ana Salvia, autora del libro 'El porno no mola', y para la también escritora Cristina Torrón, creadora del proyecto de educación sexual 'Menstruita'.

El Premio 'Trabajo con hombres contra la violencia machista' en esta ocasión se ha concedido a 'Broders', un proyecto colectivo impulsado por Fundación Iniciativa Social y Laintersección que muestra una alternativa de "espacio seguro" para que los chicos hablen de sus problemas, compartan dudas, pidan apoyo y encuentren comunidad "sin caer en discursos de odio".

Asimismo, el Premio a la 'Investigación para la Transformación Social y Contra la Violencia contra las mujeres' se ha otorgado a la catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Granada y presidenta de la Sociedad Española de Filosofía Jurídica y Política, Juana Gil.

El Premio a la 'Respuesta Institucional contra la Violencia Machista' ha sido para las Unidades de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional de España. Mientras, el del 'Activismo feminista' se ha otorgado a la relatora especial de la ONU para los territorios ocupados de Palestina, Francesca Albanese, por "señalar, documentar y denunciar la violencia sexual y malos tratos contra mujeres y niñas palestinas".

En esta misma línea, el premio 'Creadoras de Contenido en Defensa de la Igualdad y Contra las Violencias Machistas' se ha entregado a la periodista y sexóloga Mara Mariño.

El Premio al 'Compromiso por la Igualdad y Contra la Violencia Machista fuera de nuestras Fronteras' se ha concedido a la rapera activista afgana, Sonita Alizadeth, y el galardón 'Información con enfoque de género' a la periodista Silvia Intxaurrondo, autora del libro 'Solas en el silencio'.

Finalmente, este año, la Menina de Honor se ha concedido a la recientemente fallecida Carlota Bustelo. Licenciada en Ciencias Políticas y Económicas, en 1976 fundó el Frente de Liberación de la Mujer. Diputada constituyente, luchó por la igualdad entre hombres y mujeres en la Constitución y tuvo un papel clave en la aprobación de la Ley del Divorcio de 1981. Como primera directora del Instituto de las Mujeres, impulsó las políticas de igualdad en conexión con Europa y América Latina.