MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha defendido este jueves que la igualdad es "un buen negocio" para las empresas, a las que ha animado a no desperdiciar el talento que aporta la diversidad.

"La igualdad es rentable, la igualdad es un buen negocio y la igualdad también significa apostar, apostar y comprometerse", ha asegurado la ministra en la clausura de la jornada 'Igualdad en el liderazgo empresarial: hacia la paridad en la toma de decisiones', celebrada en el Círculo de Bellas Artes y organizada por el Instituto de las Mujeres. En el acto, se ha hecho entrega del distintivo 'Igualdad en la Empresa' (DIE) a 40 empresas.

En este sentido, Redondo ha llamado a "dar valor" y también visibilizar a las empresas comprometidas con la igualdad. "Sois el orgullo de este país. Las trabajadoras y trabajadores de vuestra empresa, de vuestras empresas, seguramente viven mejor y se van al trabajo con la alegría y la ilusión de hacer un buen trabajo. Eso tiene mucho que ver con el talento, el talento que no podemos despreciar, no podemos despreciar el talento femenino, ni podemos despreciar el talento que aporta y que incorpora la diversidad", ha expuesto.

Asimismo, ha dicho que el talento femenino tiene que estar "al mismo nivel" que el de los hombres, a los que ha llamado "compañeros" y ha apuntado que son "tan esenciales" en el "avance civilizatorio". "Sin vosotros no podemos avanzar con la agilidad con la que queremos avanzar, por eso reconozco de verdad el trabajo, el esfuerzo, el equipo, sobre todo el equipo, el buen hacer, la excelencia y el orgullo", ha recalcado.

Finalmente, ha lamentado que, en cuanto hay un avance en igualdad, "hay intentos sistemáticos de retroceso de los que siempre quieren retroceder" y de los que quieren "devolver" a las mujeres al pasado. "Pero el futuro es mucho más positivo y siempre será más esperanzador", ha agregado.