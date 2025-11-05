Redondo: "Hay que soñar con una España donde haya ministras, juezas, profesoras y presidentas gitanas"

La ministra de Igualdad Ana Redondo participa en el acto 'Orgullo, Memoria y Libertad: 600 años de Historia Gitana', a 5 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha reivindicado este miércoles una España "donde haya ministras, juezas, profesoras y presidentas gitanas".

"Y hay que soñar con una España donde haya ministras gitanas, donde haya juezas gitanas, donde haya muchas profesoras gitanas, donde haya presidentas gitanas, por supuesto que sí, donde haya todo lo que queráis ser y podáis llegar a ser. Esa es la España en la que creo y esa es la España que tenemos que soñar", ha asegurado Redondo.

Así lo ha puesto de manifiesto en el acto 'Orgullo, Memoria y Libertad: 600 años de Historia Gitana', celebrado este miércoles en el Ateneo.

La ministra se ha referido al "sueño" de una de las premiadas en el acto de ver un auditorio lleno de mujeres gitanas. En este sentido, Redondo ha abogado por una Selección de fútbol de España "llena de niñas gitanas". "¡Claro que sí! Y también tengo el sueño de que en esta España plural y diversa se hable romaní. Ese es un sueño que hay que cumplir también, que recuperemos la lengua romaní", ha indicado.

Igualmente, ha reconocido que todavía "falta verdad", "falta justicia" y "falta reparación" al pueblo gitano y que existe "discriminación" y "racismo". "Tenemos que ser conscientes de que sin justicia social no seremos una auténtica democracia", ha añadido.

Asimismo, la ministra ha alertado de "un peligro de retrocesos" en los derechos de las mujeres, en el feminismo y en la actitud democrática. "Nos pueden llevar a momentos que ya no queremos vivir", ha advertido.

"YO ME SIENTO GITANA"

"Todas somos gitanas y payas, porque yo me siento gitana, me siento como vosotras, somos mestizas. Y hay que reivindicar con orgullo ese mestizaje, ese mestizaje que nos permite avanzar y que nos permite ser más fuertes", ha concluido.

Por su parte, la directora general para la Igualdad de Trato y No Discriminación y contra el Racismo, Beatriz Carrillo, ha recordado durante su intervención la historia del pueblo gitano, que ha destacado que "no solo tiene sombras", sino también "mucha luz", así como "arte, trabajo, cultura, resistencia, familia y vida".

"Nosotras somos herederas de esa historia que no pudieron borrar, porque no perdimos, vencimos y no pudieron con nosotras. Por eso, ese es el orgullo, esa es la memoria", ha apuntado.

Además, Carrillo ha pedido que a las jóvenes y niñas gitanas que no se resignen con el destino impuesto. "Lo he dicho antes, somos herederas de una estirpe indomable. No dejéis que nadie os haga pequeñas. Sois hijas de la libertad", ha recalcado.

En esta misma línea, ha añadido que "el futuro de cualquier pueblo no se puede construir desde la exclusión, ni de la marginación, ni se puede construir desde el olvido".

También se ha referido a la pobreza, "consecuencia directa de las estructuras del sistema". "Cuando la desigualdad se convierte en norma, se normaliza, yo creo que eso es un fracaso colectivo", ha subrayado.

En el acto ha tenido lugar una entrega de reconocimientos. Los premiados han sido: la activista Rosalía Vázquez Barrul; la presidenta de la Asociación de Mujeres Gitanas Nakera Romí, Teresa Lourdes Vélez; el documental 'Pendaripen, la historia silenciada del pueblo gitano'; la primera mujer española de etnia gitana en conseguir la oposición de maestra, Adelina Jiménez; la compañía de teatro 'Gitanas a Escena'; la primera poeta gitana de Euskadi, Tía Victoria Borja Giménez; y el Club de Fútbol Tramontana - La Mina.

El evento está enmarcado en el conjunto de actividades conmemorativas del 600º aniversario de la llegada del Pueblo Gitano a la Península Ibérica. También ha contado con la asistencia de la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol; la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo; la secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, María Guijarro; y la directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández.