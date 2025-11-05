Saiz pide incorporar el enfoque feminista en políticas públicas como "condición esencial" para avanzar en la Agenda 2030

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social convocada por Naciones Unidas, en Doha. - MINISTERIO DE INCLUSIÓN

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha abogado por incorporar el enfoque feminista en las políticas públicas como "condición esencial" para avanzar en la Agenda 2030.

"Todas estas políticas deben ocupar el corazón del nuevo contrato social global. Incorporar un enfoque feminista en todas las políticas públicas es una condición esencial para avanzar en la Agenda 2030 y en los derechos humanos", ha asegurado la ministra.

Así lo ha puesto de manifiesto en su intervención en el Plenario de la segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social convocada por Naciones Unidas en Doha, cuyo principal objetivo es impulsar el desarrollo social y la Agenda 2030. Esta Cumbre se celebra treinta años después de la Declaración de Copenhague que supuso un hito en torno al consenso global por la erradicación de la pobreza, el trabajo decente y la inclusión social.

En este sentido, Saiz ha recordado que el Gobierno está preparando la primera Estrategia Española de Cooperación Feminista, anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en septiembre de este año.

Ante el plenario de la Cumbre, que ha reunido a líderes de todo el mundo, la ministra ha defendido el multilateralismo y la solidaridad "como el único enfoque eficaz para afrontar las múltiples crisis", en referencia al contexto actual, marcado por "las desigualdades globales, los retos demográficos y las transformaciones tecnológicas y ambientales".

Igualmente, ha señalado que España defiende la inclusión en la Declaración final de la Cumbre del respeto por los derechos humanos, la garantía de los derechos sociales y laborales y la necesidad de políticas universales con perspectiva de género.

En esta misma línea, ha llamado a "seguir avanzando en la protección social para todas las personas" y ha destacado la importancia de los sistemas públicos de bienestar como "herramientas imprescindibles para la erradicación de la pobreza, el trabajo decente y la inclusión social".

"Promover salarios justos, condiciones laborales seguras y saludables, y eliminar el trabajo infantil y forzoso son compromisos irrenunciables", ha agregado. Además, la ministra ha pedido prevenir la discriminación y la violencia en el trabajo, incluidas las basadas en la orientación sexual y la identidad de género.

"Debemos garantizar transiciones juntas. Las transiciones ecológica, digital y demográfica deben ser transiciones con derechos, donde nadie quede atrás", ha subrayado.

RECONOCE LAS "APORTACIONES POSITIVAS" DE LA MIGRACIÓN

En cuanto a la migración, ha apostado por una "regular, ordenada y segura" y ha señalado que "constituye una fuerza transformadora que impulsa el crecimiento inclusivo y el desarrollo sostenible". Además, ha reconocido sus "aportaciones positivas" tanto en los países de origen como en los de destino.

"Por ello promovemos una visión de la migración basada en la dignidad, los derechos y las oportunidades compartidas. Seguiremos colaborando con los países socios y las organizaciones internacionales para garantizar la protección, la inclusión y la integración efectiva de las personas migrantes, al tiempo que fortalecemos el desarrollo social", ha argumentado.

La ministra también ha clausurado el evento paralelo 'Soluciones de política pública innovadoras para promover la inclusión social', en el que se han compartido soluciones innovadoras implementadas con éxito para promover mayores niveles de inclusión social.

En el encuentro, la secretaria general de Inclusión, Elena Rodríguez, ha destacado el Laboratorio de Políticas Públicas y el Fondo de Impacto Social, como "una forma eficaz de reforzar la participación del sector privado en la economía social y solidaria".