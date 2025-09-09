Redondo llama a "decir la verdad" sobre la violencia de género: "No hay un problema de denuncia falsa en absoluto"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, en el minuto de silencio por las últimas víctimas de violencia de género, en el Ministerio de Igualdad, en Madrid. - MINISTERIO DE IGUALDAD

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha llamado este martes a "decir la verdad" sobre la violencia de género y ha afirmado que "no hay un problema de denuncia falsa en absoluto".

"En España hay un problema de infradenuncia. Necesitamos que se denuncie, que los entornos denuncien para llegar a tiempo. No hay un problema de denuncia falsa en absoluto. En España la denuncia falsa es residual, un 0,01%. Hay que decir la verdad a esta sociedad y la verdad es que las mujeres son asesinadas, 27 en lo que va de este 2025", ha asegurado la ministra.

Así lo ha puesto de manifiesto en un vídeo-comunicado difundido por su departamento tras el minuto de silencio convocado en el Ministerio de Igualdad por las dos últimas víctimas de violencia de género.

En este sentido, Redondo se ha referido a Mercedes y a Leonor, presuntamente asesinadas por violencia de género en Sevilla y en Barcelona respectivamente. Se trata de las últimas víctimas confirmadas por su departamento. "Nos duelen profundamente. Compartimos el dolor de las familias y de los amigos y nos queremos vivas", ha subrayado Redondo.

Igualmente, la ministra se ha comprometido a "seguir con toda la fuerza" y "con toda la capacidad" para desarrollar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, con el objetivo de que "estos desenlaces terribles no se produzcan". "Vamos a continuar con más fuerza si cabe y estoy convencida de que venceremos esta lucha como sociedad. Nos encaminamos hacia una sociedad libre de violencias machistas y para eso trabajamos día a día", ha concluido.