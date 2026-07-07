Redondo pide unos Sanfermines "libres de violencias machistas" diez años después de 'La Manada'

Archivo - La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante una sesión plenaria en el Congreso, a 30 de abril de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha pedido este martes unos Sanfermines "libres de violencias machistas" diez años después del caso de 'La Manada', en Pamplona.

"Se cumplen diez años de una agresión brutal: la de la Manada de Pamplona. Cinco hombres agredieron en un portal a una mujer de 18 años durante la primera noche de sanfermines. Fue una agresión sexual que desató una oleada de repulsa social y removió conciencias para avanzar", ha recordado la ministra en un mensaje en la red social X.

En este sentido, ha recalcado que "la Comisión Europea ha confirmado que España ha cumplido los hitos y objetivos ligados al sexto tramo del Plan de Recuperación, entre los que se encuentra la creación de más de medio centenar de centros de atención a víctimas de violencia sexual".

Para Redondo, estos centros, repartidos por todo el país, han supuesto un "avance significativo" en la protección de derechos y en la respuesta institucional frente a las violencias machistas. "Hoy las mujeres estamos más protegidas que hace diez años, aunque no se pueda bajar la guardia", ha asegurado.

De la misma manera, ha recordado a las mujeres que asistan este año a los Sanfermines que el Ayuntamiento ha habilitado un punto informativo contra las agresiones sexistas en la Plaza del Castillo y que el teléfono 016 funciona las 24 horas. "Ojalá estos sanfermines sean unas fiestas libres de violencias machistas, que también las mujeres disfruten en libertad", ha subrayado.