Redondo pide unidad tras los últimos asesinatos machistas: "Hemos vuelto a fallar como sociedad"

Archivo - La ministra de Igualdad, Ana Redondo, preside el Comité de Crisis del Ministerio de Igualdad, en el Ministerio de Igualdad, a 10 de julio de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha pedido unidad tras los últimos asesinatos machistas de Sevilla y Barcelona, confirmados este por su departamento.

"Dos presuntos asesinos machistas han acabado con la vida de Mercedes y Leonor. Hemos vuelto a fallar como sociedad. Sólo unidas y unidos podremos arrinconar a los violentos y acabar con la violencia machista. Mi más sentido pésame. Ni una más. Nos queremos vivas, libres, iguales", ha asegurado Redondo en un mensaje en la red social X.

El Ministerio de Igualdad ha elevado este lunes a 27 las mujeres asesinadas por violencia de género en 2025 tras confirmar los casos de Sevilla y Barcelona.

La primera víctima es una mujer de 47 años española, presuntamente asesinada por su pareja en Sevilla este pasado domingo 7 de septiembre. No tenía hijos menores de edad y no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor, un hombre español de 45 años.

Respecto a la víctima de Barcelona, es una mujer de 56 años, presuntamente asesinada por su cónyuge el 25 de mayo de 2025 (según el hallazgo del cadáver). Tampoco tenía hijos menores de edad ni existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor, un hombre español de 55 años.