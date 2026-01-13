Redondo se reúne con la mujer que denunció a Adolfo Suárez por presuntas agresiones sexuales

La ministra de Igualdad, Ana Redondo (d), junto con la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza (i) - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, se ha reunido con la mujer que denunció en diciembre del año pasado al expresidente del Gobierno Adolfo Suárez por presuntas agresiones sexuales en la década de los ochenta cuando ella era menor.

Según han confirmado fuentes del Ministerio de Igualdad a Europa Press, el encuentro tuvo lugar hace unos días y había interés por ambas partes de que tuviera lugar.

La denunciante asegura haber sufrido abusos sexuales continuados por parte de Suárez entre 1982 y 1985, que habrían empezado cuando ella tenía 17 años y él, 50. Suárez murió en 2014.