Redondo comparecerá el 31 de agosto en el Congreso para informar sobre su gestión en Ceuta

Archivo - La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante una sesión plenaria en el Congreso, a 30 de abril de 2026, en Madrid (España).- Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, comparecerá a petición propia el lunes 31 de agosto en el Congreso de los Diputados para informar de las actuaciones desarrolladas por el Ministerio de Igualdad tras la entrada masiva de migrantes del 30 y 31 de julio en Ceuta, según han confirmado fuentes de este departamento a Europa Press.

Estas mismas fuentes han avanzado que su comparecencia tendrá lugar en la Comisión de Igualdad de la Cámara Baja, donde abordará su gestión ante la "crisis humanitaria" de Ceuta.

La solicitud de comparecencia de Redondo tiene lugar después de que el PP exigiera este mismo jueves a la ministra que rindiera cuentas en la Cámara Baja para explicar las medidas adoptadas frente al "aumento" de las agresiones sexuales en la ciudad autónoma.

En este sentido, la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP Carmen Fúnez, en declaraciones a medios en Génova, ha considerado "fundamental" que la titular de Igualdad acuda al Congreso para responder sobre los protocolos que su departamento está coordinando en conjunto con el Ministerio del Interior, encabezado por Fernando Grande-Marlaska, frente a las agresiones sexuales.

"Es esencial que la ministra de Igualdad comparezca ante el Congreso de los Diputados y dé explicaciones sobre la situación que está ocurriendo y sobre el trabajo, si están desarrollando alguno o han puesto en marcha alguna acción para proteger a todas las mujeres que en este momento están en la ciudad de Ceuta", ha subrayado.