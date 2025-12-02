Rego dice que "el futuro" está en la prestación universal por crianza y PP lamenta que la pobreza infantil "se dispare"

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, interviene durante una sesión plenaria en el Senado, a 2 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha puesto en valor la idea de un Pacto de Estado que logre erradicar la pobreza infantil y ha recalcado que "el futuro" está en la prestación universal por crianza mientras que la senadora 'popular' María Salom ha lamentado que la pobreza infantil "se dispare".

"Desde el Ministerio de Juventud hemos hecho lo que ustedes (el PP) nunca han querido hacer, que es poner a (los hijos e hijas de la clase trabajadora) en el centro, impulsando fundamentalmente un Pacto de Estado para la Erradicación de la Pobreza Infantil que tiene una medida central e importantísima, la prestación universal por crianza", ha resaltado.

Así se ha expresado en el Pleno del Senado, donde la senadora del PP ha preguntado a Rego si considera que su Ministerio es "útil" tras los últimos datos de pobreza infantil en España. Durante su intervención, ha señalado que los últimos datos sobre pobreza infantil en España son "absolutamente insoportables", pero que "vienen siendo inasumibles desde hace cinco, 10, 15 años".

En este sentido, la ministra ha criticado --en referencia al PP-- que "algunos" sólo descubran esta lacra "cuando pueden usarla" en el Senado. "En nuestro país, la pobreza infantil es una cuestión estructural, desgraciadamente, no es accidental y no es un hecho puntual. Es el resultado de un modelo que ha tratado a los hijos e hijas de la clase trabajadora como ciudadanía en lista de espera", ha denunciado.

Al margen de ello, ha resaltado que va a seguir trabajando "con una determinación inquebrantable" para que haya un mecanismo de justicia económica para la infancia española y ha ironizado diciendo que a la senadora 'popular' "podría parecerle razonable" la prestación, "pero igual a su versión de multipropietaria no".

"Me reconocerá usted que con diez casas, ocho locales, 20 plazas de garaje, está más cerca de ser un fondo de inversión que de ser una familia española media", ha indicado.

EL PP PIDE AL GOBIERNO QUE CONVOQUE ELECCIONES

Por su parte, la senadora María Salom ha denunciado que España es "líder europea" en pobreza infantil según los organismos internacionales y ha cricicado que desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno esta lacra "se haya incrementado en cuatro puntos". A su vez, ha señalado que "de cada 100 jóvenes españoles menores de 17 años, 34 están en situación de pobreza infantil" y que "2.700.000 menores viven en pobreza, con falta de alimentación, recursos sanitarios, formación".

"¿Y qué hace su Ministerio? Pues no hace nada, señoría. Silencio y mucha, muchísima propaganda. Y la pobreza infantil no se combate ni con discurso, ni con anuncio, ni con propaganda. Se combate con recursos estructurales, con presupuesto y con inversiones", ha criticado.

Durante su intervención, ha reprochado a Rego que España sea "la cuarta economía del euro" mientras que "el nivel de vida de los españoles vaya cayendo en picado". "Están batiendo récords de recaudación, más fondos que nunca, más gente trabajando que nunca, pero la clase media se está empobreciendo", ha lamentado.

Asimismo, ha incidido en que España es "líder" en paro juvenil y en que los jóvenes españoles preparados se van de España porque "no quieren trabajar aquí". "¿Qué futuro tiene España sin nuestra juventud, señora ministra? ¿Qué futuro tiene España sin nuestros jóvenes, señores socialistas? Por el bien de ellos, convoquen elecciones", ha concluido.