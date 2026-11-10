Rego se reúne este martes con representantes de TikTok ante denuncias por posibles vídeos de abuso sexual infantil

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego - Manuel Ángel Laya - Europa Press

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se reunirá este martes 10 de noviembre con representantes de TikTok ante denuncias por posibles vídeos de abuso sexual infantil en la plataforma.

Fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia han avanzado que Rego se reunirá a las 16:00 horas con representantes de la red social TikTok "para exigir explicaciones sobre los graves hechos documentados por Maldita.es y conocer qué medidas concretas va a adoptar la plataforma para garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes".

En este sentido, la titular de Juventud e Infancia trasladó este lunes su preocupación a la plataforma y solicitó una reunión de urgencia "ante la gravedad de los hechos conocidos y las deficiencias detectadas en los mecanismos de protección de la infancia".

El Ministerio considera "imprescindible" que TikTok asuma sus responsabilidades y adopte medidas "inmediatas y verificables" para impedir que este tipo de contenidos sigan circulando en su plataforma.

Previamente, la ministra mantendrá un encuentro con representantes de Maldita.es. Para el Ministerio, los hechos documentados requieren una respuesta "inmediata". "La investigación no solo documenta la difusión de material de violencia sexual hacia la infancia, sino que plantea serias dudas sobre la eficacia de los sistemas de detección y moderación de TikTok y sobre el papel de sus algoritmos de recomendación en la difusión de estos contenidos", ha apuntado el departamento que dirige Rego.

De la misma manera, el Ministerio ha indicado que "las plataformas tienen obligaciones legales de prevención y protección, y deben responder también por los riesgos derivados del diseño y funcionamiento de sus servicios".

También ha advertido de que los hechos conocidos "podrían constituir graves vulneraciones de los derechos de la infancia", por lo que ha añadido que "resulta imprescindible" esclarecer las posibles responsabilidades de la empresa.

Ante este escenario, este lunes Rego remitió un escrito a la Fiscalía poner en su conocimiento los hechos documentados y solicitar que se valoren todas las medidas necesarias para garantizar la protección de la infancia, incluida, si se considera procedente, la posible interrupción de los servicios de la plataforma.

Finalmente, Juventud e Infancia ha insistido en que la protección de la infancia "no puede quedar supeditada a los intereses comerciales ni depender exclusivamente de los mecanismos de autorregulación de las grandes tecnológicas".