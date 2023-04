Rodríguez Pam avisa de que el PP no le bastará con reformar el sólo sí es sí y acabará pidiendo que se derogue la norma

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez 'Pam', ha advertido de que el PP "no le llegará" con la reforma de la Ley del solo sí es sí que aprobó este jueves el Congreso de los Diputados y ha celebrado que se haya abierto un debate sobre políticas feministas y el consentimiento.

En una entrevista en el canal Twitch de @Spanish_Revo recogida por Europa Press, ha acusado al PSOE de "escuchar los cantos de sirena del PP", que han sabido "utilizar este marco para salir hoy a hablar de la derogación de la ley y decir que el presidente del Gobierno tiene que dimitir".

Y ha lamentado la imagen de los diputados socialistas que, tras la votación final, "estaban sentados", mientas "la bancada de la derecha y de la ultraderecha estaba en pie aplaudiendo como 'hooligans' porque saben que han ganado".

Frente a esto, la secretaria de Estado ha asegurado estar "contenta" porque habrán "perdido una votación", pero han conseguido "abrir un debate sobre quién defiende las políticas feministas y sobre el consentimiento que ha venido para quedarse". "Hace un par de meses era impensable poder explicar en prime time que a ti si te violan puede que lubriques vaginalmente, pero eso no demuestra que tú quisieras tener esa relación sexual y eso es importantísimo", ha indicado.

Ha reconocido, no obstante, que "quien ha salido reforzado es el PP que lleva una semana presumiendo de derogar la ley y de haber ganado a las feministas". Y ha comparado la decisión de Pedro Sánchez de reformar la ley con la adoptada por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero cuando se cuestionó la ley de violencia de género y respondió con "más juzgados, más psicólogos y más recursos especializados" para aplicar la ley.

"Ojalá aquel PSOE valiente fuera el PSOE que tenemos hoy en el Parlamento y el Gobierno y no el PSOE que ha tenido que ceder a las presiones más conservadoras", ha asegurado la dirigente de Unidas Podemos para quien el resultado "ha sido decepcionante".

CASO DANI ALVES

La secretaria de Estado ha insistido en las mejoras que supuso la Ley del solo sí es si al referirse a la denuncia de la agresión sexual contra el futbolista Dani Alves y ha advertido de las consecuencias de esta reforma para agresiones en las que no hay lesiones físicas. "La acusación (contra Alves) es de una agresión sexual porque la víctima defiende que la relación no era consentida, pero con esta reforma del PSOE, como no hay heridas, vamos a estar hablando de otra cosa diferente. Esta es la gravedad de lo que estamos aprobando hoy", ha indicado.

Puso otro ejemplo como la condena a uno de los concursantes de Gran Hermano por un delito de abusos sexuales a una compañera del programa que fueron cometidos durante la participación de ambos en el reality. "Ese caso se juzgó con el Código Penal anterior porque era el que estaba vigente y era el más blando; con la Ley de libertad sexual la pena hubiera sido mayor porque estaríamos hablando de una agresión", ha concluido la secretaria de Estado.