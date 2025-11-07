Ruth Ortiz o Juana Rivas, entre las voces de 'No estás loca', documental que busca visibilizar la violencia vicaria

La directora del documental 'No estás loca. La verdad sobre la violencia vicaria', María Bestar - EUROPA PRESS

Un total de 40 voces, entre las que se encuentran Ruth Ortiz o Juana Rivas junto a su hijo Gabriel, buscan visibilizar la violencia vicaria en el documental 'No estás loca', dirigido por la artista y activista María Bestar, que pide que la sociedad "se quite la venda de los ojos".

'No estás loca. La verdad sobre la violencia vicaria', que llegará a salas comerciales de toda España a partir del 13 de noviembre, revela historias de mujeres que perdieron la custodia de sus hijos y de madres cuyos niños fueron asesinados por sus padres, como es el caso de Ruth Ortiz.

"Mientras haya vida, hay esperanza", afirma Ortiz en el documental, que añade que confía en que, en otra vida, acabará reuniéndose con sus hijos. Otras mujeres anónimas exponen que la violencia vicaria es "el mayor daño que le pueden hacer a una madre".

Por su parte, Juana Rivas manifiesta en el largometraje que "un maltratador no puede ser un buen padre, ni una buena persona" y afirma que su expareja le dejó "muy claro" que le iba a hacer "la vida imposible".

La directora del documental, María Bestar, que asegura ser ella misma víctima de esta violencia, señala en una entrevista a Europa Press que "hay mucha gente muy buena a la que le encantaría poder ayudar, pero que como desconocen lo que está sucediendo, no pueden".

"Ojalá, como dice Marga al final del documental, que la gente vea la verdad, que la gente se quite la venda de los ojos y que quieran, cada uno en su parcela, cada uno en lo que pueda, ayudar y escuchar", subraya.

Igualmente, tilda la violencia de género y vicaria de "especie de terrorismo" y recuerda que no solo afecta a las mujeres sino también "a los padres que se quedan sin sus hijas, a los hermanos que se quedan sin sus hermanas a los hijos que se quedan sin sus madres". "Afecta a hombres y a mujeres por igual y creo que a la sociedad en general", expone.

Además, pide la "unión" de la sociedad para acabar con la violencia vicaria: "Porque los maltratadores siempre van a existir, desgraciadamente, pero nosotros podemos acabar con esa vergüenza y ese tabú y señalarlos", recalca.

En cuanto al caso de Ruth Ortiz, cuyos hijos fueron asesinados en Córdoba por José Bretón, la editorial Anagrama paralizó este año la publicación del libro 'El Odio', de Luisgé Martín, que recoge las confesiones del padre de estos niños.

"Yo creo que es un acto de sensibilidad. Yo creo que igual que una vez que cometes un delito, se te castiga y se te quita el derecho de la libertad, que se te quite también el derecho de la libertad de expresión", argumenta sobre la decisión de la editorial. En este sentido, destaca que "nunca" va a apoyar "que un asesino de unos niños inocentes pueda expresarse libremente".

De la misma manera, Bestar revela que, para la elaboración del documental, ha tratado de ser "muy sutil y no entrar en el amarillismo". "Sobre todo intenté no contar la historia de cada una, sino la historia de todas a través de todas", afirma.

"NO ESTÁN SOLAS"

Por último, la cineasta se ha dirigido a las mujeres víctimas de violencia de género, a quiénes ha animado a buscar ayuda en su entorno. "No están solas, hay muchas asociaciones en España de mujeres que están dispuestas a apoyarlas. Que busquen ayuda en el entorno. Siempre va a haber alguien que las va a creer", asegura para añadir que "hay luz al final del túnel y la vida es muy bonita".

El documental cuenta con declaraciones de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que llama a erradicar las violencias sexuales contra la infancia, pide intervenir "a todos los niveles" y que los niños sean creídos y reparados.

También cuenta con las opiniones de juristas, jueces, profesionales y expertos en la materia, como la fiscal de Sala jefa de Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, Teresa Peramato, o el exdelegado del Gobierno contra la violencia de género Miguel Lorente, así como con actores como Luis Tosar, Eduard Fernández, Maxi Iglesias, Jordi Planas y Hovik Keuchkerian, que prestan su voz para recordar los derechos de la infancia.