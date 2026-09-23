El salario de las personas con discapacidad fue de media de 24.739,7 euros anuales en 2024, un 16,6% menos, según el INE

Archivo - Una persona con discapacidad visual camina, a 28 de enero de 2025, en Madrid (España). De los 285 millones de personas que padecen algún tipo de discapacidad visual, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 39 millones son ciegas, lo que - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El salario medio anual bruto de los trabajadores asalariados con discapacidad fue de 24.739,7 euros en 2024, lo que supone un 6,8% más que en el año anterior y un 16,6% menos que las personas sin discapacidad (29.693,1 euros), según la Encuesta Anual de Estructura Salarial 2024 y de la Base Estatal de Personas con Discapacidad.

El estudio, publicado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), indica que la tasa de actividad de las personas con discapacidad se situó en el 35,4% en 2024, una décima menos que en el año anterior, frente al 78,5% registrado entre la población sin discapacidad, que se mantuvo estable. De este modo, la brecha de actividad entre ambos colectivos alcanzó los 43,1 puntos porcentuales.

La tasa de empleo de las personas con discapacidad aumentó cuatro décimas en 2024, hasta el 28,9%, mientras que entre las personas sin discapacidad creció siete décimas, hasta el 69,7%. La diferencia entre ambos grupos fue de 40,8 puntos, ligeramente superior a la de 2023, cuando se situó en 40,5 puntos.

En cuanto a la tasa de paro de las personas con discapacidad, en 2024 descendió 1,2 puntos, hasta el 18,5%, aunque continuó por encima de la registrada entre quienes no tenían discapacidad, que bajó ocho décimas hasta el 11,2%. Así, el desempleo entre las personas con discapacidad fue 7,3 puntos porcentuales superior al de la población sin discapacidad.

La investigación muestra que en el año 2024 las mujeres con discapacidad percibieron un sueldo medio de 23.860,3 euros frente a los 22.191,5 euros del año anterior, lo que supone un aumento del 7,52%. En el caso de los hombres con discapacidad, obtuvieron un sueldo medio de 25.411,9 euros, lo que representa un aumento del 6,53% en comparación con los 23.853,3 euros del ejercicio 2023.

BRECHA DE GÉNERO

En 2024, las mujeres con discapacidad percibieron un salario medio 1.551,6 euros inferior al de los hombres con discapacidad (23.860,3 frente a 25.411,9 euros). Esto equivale a que el sueldo medio de las mujeres fue un 6,11% menor que el de los hombres.

Por edad, los datos recogidos por Europa Press señalan que los trabajadores asalariados con discapacidad de 45 y más años obtuvieron 25.964,4 euros (24.372,1 euros en 2023) frente a los empleados de 30 a 44 años que ganaron 22.707,4 euros en 2024 (21.400,8 euros en el año 2023).

Los trabajadores con discapacidad con contrato indefinido percibieron en 2024 una ganancia bruta media anual de 25.088 euros, un 6,2% más que en el año anterior, cuando se situó en 23.615,2 euros.

Por su parte, quienes tenían un contrato de duración determinada obtuvieron una ganancia media de 22.179,9 euros, lo que supone un incremento del 7,4% respecto a los 20.647 euros registrados en 2023.

La retribución media de los trabajadores con discapacidad con contrato indefinido fue así 2.908,1 euros superior a la de aquellos con contrato temporal, una diferencia del 13,1% tomando como referencia el salario de los trabajadores con contrato temporal.

DIFERENCIAS POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

Por tamaño de la empresa, los trabajadores con discapacidad empleados en centros de 200 o más percibieron en 2024 una ganancia bruta media anual de 29.282,2 euros, un 3,6% más que en 2023, cuando alcanzó los 28.258,6 euros.

En las empresas de entre 50 y 199 trabajadores, el salario medio fue de 22.715 euros, lo que supone un incremento del 10% respecto a los 20.645,3 euros del año anterior.

Quienes trabajaban en empresas de menos de 50 empleados obtuvieron una ganancia media anual de 20.307,3 euros, un 8,1% más que en 2023, cuando fue de 18.781,4 euros. Así, los empleados con discapacidad en empresas de 200 o más trabajadores cobraron un 44,2% más que los ocupados en compañías de menos de 50 empleados.

Respecto a los sectores de actividad, el salario medio fue mayor en la industria y la construcción que en los servicios. Así, los trabajadores del primer sector percibieron en 2024 una media de 26.690 euros, frente a los 24.429,5 euros de quienes trabajaban en los servicios.

La ganancia bruta media anual de las personas con discapacidad en 2024 varió según el tipo de discapacidad. Los trabajadores con discapacidad física y otras percibieron el más elevado, con 26.379,9 euros, seguidos de quienes tenían discapacidad sensorial (25.388,2 euros), mental (23.139,6 euros) e intelectual (17.135,9 euros).

En 2024, el salario descendió a medida que aumentaba el grado de discapacidad. Los trabajadores con un grado reconocido de entre el 33% y el 44% percibieron en 2024 una media de 25.907,1 euros, la cifra más elevada entre los tres grupos analizados.

Les siguieron las personas con un grado de discapacidad de entre el 45% y el 64%, cuyo salario se situó en 22.879,5 euros, mientras que los trabajadores con un grado del 65% o superior percibieron 21.787,9 euros de media.