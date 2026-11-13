Sánchez reconoce que El Fary era "uno de los grandes" pero rechaza la "masculinidad tóxica"

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, - Alberto Paredes - Europa Press

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido que José Luis Cantero Rada, conocido artísticamente como El Fary, fue "uno de los grandes".

No obstante, ha rechazado "el tema de la masculinidad tóxica". "A mí el tema de la masculinidad tóxica donde todos tenemos que ser machos alfa...", ha señalado Sánchez al ser preguntado por Jordi Wild, en su podcast 'The Wild Project', sobre su opinión de "lo del hombre blandengue".

"¿No eras muy fan de las declaraciones (de El Fary)?", ha insistido Jordi Wild, a lo que el candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno en las elecciones generales de este 29 de noviembre ha respondido negativamente: "No... como artista te puede gustar más o menos".

Al finalizar la entrevista en 'The Wild Project', el jefe del Ejecutivo ha firmado un póster de El Fary colgado en la pared, en el que dejan su rúbrica todos los invitados al podcast del youtuber.

Precisamente, el Ministerio de Igualdad lanzó hace cuatro años una campaña dirigida a los hombres sobre masculinidades para la que utilizó unas declaraciones que el cantante El Fary realizó en televisión en las que se refería al 'hombre blandengue'.

Jordi Wild, con motivo del comienzo de la campaña electoral, ha publicado este jueves las entrevistas con tres de los candidatos del Gobierno: Ada Colau (Frente Amplio), Alberto Núñez Feijóo (PP) y Pedro Sánchez (PSOE).

Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, canceló con la entrevista con el youtuber catalán por la urgencia de proteger "la reputación" de la formación y sus candidatos en periodo electoral, tras las críticas del partido por la edición de la entrevista a su candidato en 'La Revuelta' de TVE.