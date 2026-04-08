El Senado insta al Gobierno a reformar la LOMLOE para "blindar los centros de educación especial"

Archivo - Fachada del Palacio del Senado. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles una moción del PP por la que insta al Gobierno a reformar la Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre por la que se modifica, la ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la LOMLOE, para "blindar" los centros de educación especial y garantizar que los padres puedan elegir el modelo que prefieren para sus hijos.

"El interés y compromiso que hoy queremos plasmar aquí, en este Pleno del Senado, es blindar los centros de educación especial, blindar la libertad de las familias para elegir la educación que quieren que sus hijos reciban y los centros escolares a los que quieren llevarlo", ha defendido la senadora del PP por Ciudad Real, Rosa Romero, durante el debate en la sesión plenaria en el Senado.

La moción, a la que se ha añadido una enmienda de Agrupación Socialista de la Gomera, ha sido aprobada con los votos a favor de PP, Vox, UPN y Agrupación Socialista Gomera, y el voto en contra de PSOE, Esquerra Republicana, EH Bildu, Más Madrid, PNV y Junts.

El texto de la moción, consultado por Europa Press, se insta al Gobierno a derogar la disposición adicional cuarta de la LOMLOE "para asegurar que los centros de educación especial mantengan su función de escolarización".

Según ha asegurado Romero, en España hay "300.000 alumnos con necesidades educativas especiales" y desde la aprobación de la LOMLOE, sus familias "viven con incertidumbre, preocupación y miedo". "Supone un ataque a los centros de educación especial que pretende arrinconarlos y marginarlos, condenándolos a su cierre; esto no es inclusión, es imposición", ha reprochado la senadora.

Por ello, la moción establece que "los alumnos con necesidades educativas especiales serán escolarizados en función de sus necesidades, innovando, flexibilizando y diversificando la organización de los espacios, las alternativas metodológicas y las modalidades de escolarización en centros ordinarios, en centros de educación especial, en escolarización combinada o en aulas específicas, a fin de personalizar y mejorar la atención educativa a las necesidades de cada alumno".

Además, pide que las Administraciones educativas garanticen "el derecho de los padres o tutores a la elección del modelo educativo y del centro docente para estos alumnos" e "incorporar que, en caso de discrepancia entre la propuesta administrativa y la posición de la familia, se priorice la elección efectuada por los padres o tutores legales respecto de la modalidad educativa elegida".

Asimismo, propone establecer normativamente la posibilidad de prorrogar la escolarización en centros de educación especial, "al menos, hasta el año natural en que el alumno cumpla 21 años".

Además, en el punto añadido a través de la enmienda de Agrupación Socialista Gomera, se pide "definir, de acuerdo con las administraciones autonómicas y locales en el ámbito de sus competencias en educación y política social, un itinerario de formación y asistencia para los alumnos con necesidades especiales una vez superados los 21 años de edad".

A su vez, la moción plantea "impulsar el desarrollo de funciones de apoyo técnico especializado de los centros de educación especial a los centros ordinarios" y que, a efectos de la determinación de la ratio máxima en aulas ordinarias en las distintas etapas educativas, el alumnado con necesidades educativas especiales compute "con carácter general y sin perjuicio de su mejora por las Administraciones educativas, como dos plazas".

También pide reforzar la formación de la comunidad educativa y actualizar los protocolos de prevención y actuación de acoso escolar a los alumnos con necesidades educativas especiales, junto con campañas de sensibilización y anticipar el pago de las ayudas al estudio de alumnos con necesidades educativas especiales al inicio del curso escolar para hacer efectivo el derecho a la educación.

Finalmente, solicita impulsar la mejora de los servicios de orientación a las familias y establecer un marco de financiación "adecuado y suficiente" en colaboración con las comunidades autónomas, para llevar a cabo estas medidas.