Torres responde a Madrid que los traslados de menores migrantes no acompañados continúan con "absoluta cobertura legal"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante una rueda de prensa, en el Palacio de la Moncloa, a 27 de marzo de 2026, en Madrid (España) - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha respondido a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid que el mecanismo de derivación de menores migrantes no acompañados continúa vigente con "absoluta cobertura legal" mientras se mantenga la situación de contingencia migratoria en algunos territorios.

"Y, por último, una carta que acaba de llegar diciendo que nos abstengamos de hacer nuevas reubicaciones, porque según la Comunidad de Madrid y la Consejera de Derechos Sociales no tiene cobertura legal. Pues se equivoca, tiene absoluta cobertura legal, porque todos los menores a través del artículo 5 que lleguen a las comunidades que siguen en contingencia, y Canarias, Ceuta y Melilla siguen en contingencia, podrán salir de sus territorios para ser reubicados a donde finalmente se designe", ha explicado Torres.

Así lo ha puesto de manifiesto el ministro en un vídeo-comunicado difundido por su departamento después de que la Comunidad de Madrid advirtiese al Ejecutivo de que no aceptará nuevos traslados de menores migrantes no acompañados al amparo del Real Decreto-ley para repartir a estos niños y adolescentes. A juicio de la autonomía el mecanismo extraordinario de reubicación ya carece de cobertura jurídica tras expirar los plazos previstos.

En este sentido, Torres ha subrayado que, aunque el hacinamiento en estos territorios ha disminuido gracias al mecanismo de reubicación, la presión migratoria sigue triplicando su capacidad ordinaria, por lo que el sistema de derivación "debe seguir aplicándose".

Según el ministro, este mecanismo, que busca garantizar el interés superior del menor, ha contado con la colaboración de la mayoría de comunidades autónomas y ha permitido una respuesta solidaria "sin alteraciones de la convivencia".

De la misma manera, ha indicado que la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, ha puesto "pegas" a la implementación de este sistema y ha recordado que la Fiscalía Provincial de Madrid ratificó la validez de los traslados y confirmó que no existían razones legales para suspenderlos.

Igualmente, ha criticado al PP por su actitud: "Desde que se aprobó el Real Decreto-ley solo hemos tenido palos en las ruedas, especialmente por parte de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso". En concreto, se ha referido al uso de espacios en Pozuelo de Alarcón y la intención de impugnar la norma ante el Tribunal Constitucional, que finalmente no paralizó la ley.

Torres ha subrayado que los menores que ya están en proceso de reubicación deben continuar su traslado, en cumplimiento del principio del interés superior del menor, y ha criticado las contradicciones del PP.

"Primero, Isabel Díaz Ayuso poniendo pegas al Partido Popular de Canarias, Ceuta y Melilla, que deberían levantarse y exigirle a su compañera que apoye esta medida, que no ponga más palos en las ruedas. Y por otro lado, la Comunidad de Madrid dándole la espalda a los gobiernos de Canarias, de Ceuta y Melilla, donde está su partido, el PP, a quien termina defendiéndolo mucho más, el actual Gobierno de España, formado por Sumar y Partido Socialista, que el propio Partido Popular", ha argumentado.