El Sindicato OTRAS se reúne con Redondo para exigir la despenalización del trabajo sexual- SINDICATO OTRAS

Igualdad enmarca el encuentro dentro de la ronda para la elaboración de la ley abolicionista en la que trabaja el departamento

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El Sindicato OTRAS (Organización de Trabajadoras Sexuales) se ha reunido con la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en un encuentro en el que ha exigido la "despenalización" del trabajo sexual.

Según ha informado el sindicato, en el encuentro han abordado las preocupaciones del colectivo ante la futura nueva ley abolicionista de la prostitución y la eliminación de los "servicios sexuales" de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2025).

En el encuentro, solicitado por OTRAS, participaron la secretaria general del sindicato, Mónica Martín; junto a la secretaria de Migraciones, Tigra Toro; y la mediadora comunitaria y cofundadora de la Asociación Feminista de Trabajadoras Sexuales (AFEMTRAS), Iris Meza. Las representantes trasladaron al Ministerio su inquietud por los "efectos negativos" que las políticas abolicionistas están teniendo en otros países europeos.

El sindicato ha advertido de que "la criminalización del cliente no elimina el trabajo sexual, sino que incrementa la violencia, el estigma, la precariedad y los riesgos para la salud, especialmente para las personas migrantes y trans".

Durante la reunión, el sindicato defendió su Propuesta de Ley de Despenalización del Trabajo Sexual, presentada en 2024. Esta iniciativa se enmarca dentro de una" perspectiva feminista, antipunitivista y antirracista", con el objetivo de "garantizar derechos laborales y sociales, así como condiciones de dignidad y seguridad para quienes ejercen el trabajo sexual en cualquiera de sus formas (autónomo, por cuenta ajena o en cooperativas)".

Asimismo, desde el sindicato han asegurado que Redondo ha mostrado una "actitud abierta al diálogo" y que se ha comprometido a mantener un nuevo encuentro para seguir analizando propuestas.

Además, OTRAS también expuso su trabajo cotidiano: visitas a lugares de trabajo, talleres, actividades comunitarias y acción sindical, así como su labor para desmontar estigmas y bulos legislativos sobre la prostitución.

Al finalizar el encuentro, la secretaria general del sindicato, Mónica Martín, ha reafirmado el compromiso de OTRAS con la defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales. "Desde el Sindicato OTRAS reiteramos nuestra voluntad de seguir luchando por la despenalización del trabajo sexual y por el reconocimiento pleno de nuestros derechos como trabajadoras. Instamos a las instituciones a que escuchen nuestras voces y colaboren con nosotras en la construcción de políticas públicas que garanticen nuestra seguridad, nuestra salud y nuestros derechos humanos", ha concluido.

Fuentes del Ministerio de Igualdad han asegurado a Europa Press que este encuentro está dentro de la ronda preparatoria que están llevado a cabo para la elaboración de la ley abolicionista en la que trabaja el departamento de Redondo.