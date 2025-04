La 'X solidaria' recaudó más de 512 millones de euros en 2024 al marcarla más de 12,3 millones de personas

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 12,3 millones de contribuyentes (el 52%) marcaron la 'X solidaria' en su Declaración de la Renta en 2024, 279.775 más que el año anterior, gracias a los cuales se recaudaron más de 512 millones de euros, 37 millones más que el año anterior, según ha informado la Plataforma de ONG de Acción Social, coordinadora de la campaña de la 'X solidaria'.

Precisamente, este martes se ha lanzado la campaña de este año, bajo el lema 'No esperes a que lo bueno llegue. Haz que pase. Marca la X solidaria', para animar a los contribuyentes a marcar la casilla 106 de Actividades de Interés Social, conocida como 'X solidaria', con la que se destina un 0,7% del IRPF a proyectos sociales desarrollados por las ONG.

La directora general de Familias y Diversidad del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Patricia Bezunartea, ha destacado que la sociedad española es "una de las más solidarias en Europa" y, en este sentido, ha destacado que la 'X solidaria' es una "fórmula colaborativa" que permite que "ese impulso solidario se canalice de una manera sencilla", no solo la solidaridad de las personas sino también de las empresas.

Bezunartea ha añadido que es "el momento de las alianzas" en un contexto de "retos muy complejos" y de una sociedad "más individualista, con menos empatía". Además, ha abogado por hacer las políticas públicas contando con la participación de todos los agentes y de los propios afectados por la situación de pobreza.

En este sentido, la presidenta de la Plataforma de ONG de Acción Social, Yolanda Besteiro, ha hecho un llamamiento a ese "48% de personas que no marcan la casilla solidaria" por "desconocimiento" o "dudas". "No te van a devolver más si no marcas ni vas a tener que pagar más si marcas", ha subrayado Besteiro, al tiempo que ha recordado que se puede marcar junto a la casilla de la Iglesia.

Además, ha puesto de relieve que en 2024 se hicieron 47 millones de atenciones directas, gracias al dinero recaudado del 0,7% del IRPF. "Tiene un efecto multiplicador enorme", ha insistido. Entre otros proyectos, ha enumerado algunos dirigidos a personas enfermas de cáncer, a familias y niños, a la promoción del envejecimiento activo en mayores o al fomento del empleo en personas con autismo. También pueden ayudar ante crisis sobrevenidas como la catástrofe de la dana.

Por su parte, el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, ha destacado que si todos los contribuyentes marcaran la 'X solidaria' se recaudarían "861 millones de euros" con los que las entidades sociales podrían llevar a cabo "muchos más proyectos". "Este sueño hay que hacerlo realidad", ha subrayado Poyato, al tiempo que ha lamentado que haya "algunas mentes reaccionarias que se dedican a cuestionar a las entidades del Tercer Sector".

LLEGAR A LA GENERACIÓN Z

En cuanto a los jóvenes, Poyato ha indicado que hace falta "conocer la realidad de la generación z" para analizar por qué no marcan esta casilla, a pesar de ser "gente solidaria, con energía, que sabe ponerse en el lugar del otro", tal y como se vio en la catástrofe ocasionada por la dana el pasado mes de octubre, cuando hubo 20.000 personas voluntarias.

En el acto también ha tenido lugar una mesa redonda en la que se ha contado con varios testimonios de beneficiarios del programa 'Prevencion de conductas de riesgo en niños, niñas y adolescentes' de la Unión de Asociaciones Familiares (UNAF), que recibe fondos de la 'X solidaria'.

El profesor del colegio Montserrat de Madrid Ramiro Gómez ha contado cómo los talleres de prevención de conductas de riesgo de UNAF han ayudado a sus alumnos ya que, según ha indicado, los niños y niñas tienen "muchas dudas" respecto a ciertos temas de los que no se habla habitualmente en casa o en el colegio, por ejemplo, de sexualidad.

Asimismo, María Martín, madre y usuaria de los talleres para familias de UNAF en el CEIP Guindalera de Madrid, ha explicado cómo estos talleres ayudan a las familias a comunicarse mejor con sus hijos, por ejemplo, para hablar sobre contenidos inapropiados en redes o detectar situaciones de bullying.

Por su parte, Helena Pallarés, madre de Adriá, un niño con discapacidad auditiva, ha contado cómo empezó su participación en el proyecto de FIAPAS, cuando detectaron hipoacusia a su hijo y ha animado a todos los contribuyentes a marcar la casilla 106 de Fines Sociales.