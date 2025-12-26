El Teléfono contra el Maltrato a Personas Mayores de Confemac registra 653 casos en 2025 y 3.714 desde 2019

Archivo - Una persona mayor camina con ayuda de un bastón. - EUROPA PRESS - EDUARDO PARRA - Archivo

MADRID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Teléfono contra el abuso y maltrato a las personas mayores de la Confederación Estatal de Mayores Activos (CONFEMAC) ha atendido 653 casos en 2025, 53 más que en 2024. Además, desde su puesta en marcha en 2019, el servicio ha alcanzado los 3.714.

Según ha señalado este viernes la entidad, "el aumento de actividad no solo refleja la persistencia de las situaciones de abuso y/o maltrato, sino también un avance en detección, confianza y disposición a actuar".

En el reparto territorial, Andalucía se mantiene este año como la comunidad con mayor peso de casos atendidos, pasando del 31,9% en 2024 al 31,3% en 2025. El cambio más destacado se produce en la Comunidad de Madrid, con un incremento del 18,5% al 22,3%. A nivel provincial, Madrid pasa de 110 casos en 2024 a 144 en 2025, mientras que Sevilla sube de 49 a 54 y Barcelona desciende de 60 a 48.

Por tipologías, el maltrato psicológico continúa siendo el más notificado, aunque baja del 28,4% al 26,7%. Destaca el aumento de la negligencia, que crece del 10,9% al 15,5%, mientras que el abandono reduce su peso del 16,8% al 12,0%. El maltrato económico se mantiene alto y estable (del 15,6% al 16,2%) y el físico desciende (del 10,5% al 8,5%). En 2025, además, adquieren presencia categorías que permiten visibilizar vulneraciones menos reconocidas socialmente, como libertad/derechos (8,8%) o el maltrato institucional (4,0%).

En cuanto al perfil de las llamadas, siguen liderando hijos (31,1%) y las propias víctimas (22,5%). Si bien, la entidad ha subrayado el perfil de vecino, que alcanza el 11,8%, "un indicador de mayor sensibilización comunitaria y de una ciudadanía que alerta más ante señales de posible abuso y/o maltrato". En relación con el ámbito, el entorno familiar continúa concentrando la mayoría de los casos, con cifras prácticamente idénticas a 2024 (68,5% en 2025 frente a 69,8% en 2024), seguido del ámbito residencial (14,9%).

Confemac ha recalcado que el teléfono ha mantenido su continuidad en periodos sin financiación específica, "gracias al compromiso de Confemac, que sostiene el servicio con la máxima profesionalidad y un esfuerzo propio de carácter altruista".

"Desde el equipo profesional que atiende el servicio valoramos de forma especialmente positiva el aumento de la implicación social a la hora de comunicar situaciones de abuso y/o maltrato. No solo llaman las personas directamente afectadas o el entorno familiar; cada vez se percibe con más claridad el papel de la comunidad como 'radar' y como apoyo: cuando alguien se atreve a contar lo que ve, el silencio pierde fuerza y el problema deja de esconderse detrás de una puerta cerrada", ha expuesto la entidad.

El servicio trabaja enmarcado en la 'Estrategia hacia el Buen Trato' a través de campañas de comunicación, colaboraciones con entidades y presencia comunitaria, con el objetivo de que el abuso y/o maltrato a las personas mayores "se reconozca como lo que es, un problema social" que interpela a todos.

"En 2025, la manifestación del 15 de junio ha supuesto un punto de inflexión, no solo como acto simbólico, sino como un mensaje colectivo: el buen trato no es una idea bonita para aplaudir una vez al año; es un compromiso que se practica en lo cotidiano", ha asegurado Confemac.

Igualmente, ha destacado la campaña 'Si no lo ves, ¿cómo lo frenas?' y ha insistido en que "gran parte del maltrato se sostiene porque pasa desapercibido, se normaliza o se minimiza". "La campaña ha reforzado una llamada a la responsabilidad compartida: aprender a identificar señales, no mirar hacia otro lado y saber que existe un recurso al que acudir. Dicho de otra forma, y sin dramatismos: no podemos frenar lo que no nombramos y no podemos nombrar lo que decidimos no ver", ha explicado.

RESPUESTA "MÁS PREPARADA Y COORDINADA"

La entidad ha subrayado el avance en conciencia social, pero ha puesto de manifiesto que el teléfono también evidencia "desafíos que requieren una respuesta más preparada y coordinada". Uno de los más "delicados" ha indicado que aparece cuando la persona mayor presenta problemas de salud mental o un deterioro cognitivo que altera su percepción de la realidad, incrementando el miedo, la desconfianza o la vivencia de amenaza constante.

"En estos casos, el abordaje se vuelve especialmente complejo: la persona puede sentirse en peligro de forma permanente, interpretar acciones neutras como agresiones, o rechazar apoyos por temor. Y aquí aflora una sensación preocupante que el equipo profesional identifica con frecuencia: la de estar ante casuísticas para las que el sistema, en su conjunto, no siempre parece tener respuestas ágiles, integradas y suficientemente adaptadas a la edad y a la vulnerabilidad", ha argumentado.

En este sentido, Confemac ha llamado a avanzar hacia el "buen trato", que "implica sostener recursos especializados como este teléfono, fortalecer la coordinación con los servicios sociales y sanitarios, y mejorar la capacidad de intervención en situaciones donde el maltrato y la salud mental se entrecruzan".

Confemac, según ha revelado, contará en 2026 con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Para la entidad, "este impulso va más allá de su dimensión económica, representa una apuesta institucional que reconoce el trabajo realizado y, sobre todo, reconoce algo esencial: estas realidades existen y es imprescindible empezar a abordarlas con mayor decisión, coordinación y recursos".

"No se trata solo de sostener un teléfono; se trata de sostener una respuesta social y pública frente a una vulneración de derechos que no puede normalizarse", ha concluido.