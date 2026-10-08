Vecinos dejan flores, velas y mensajes ante el portal de Maricarmen: "Que la vivienda no cueste ninguna vida más"

Vecinos del barrio de Sainz de Baranda dejan velas, flores y carteles de ánimo junto al portal del que fue desahuciada Maricarmen hace dos semanas, en Madrid a 8 de octubre - EUROPA PRESS

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vecinos del barrio de Sainz de Baranda han dejado velas, flores y carteles de ánimo junto al portal del que fue desahuciada Maricarmen hace dos semanas, horas después de que se conociera el fallecimiento de la mujer de 87 años. "Mercadear con las casas es traficar con la vida. Que la vivienda no cueste ninguna vida más. Gracias, Maricarmen", reza uno de los mensajes de agradecimiento.

La clase de 1D de Bachillerato del Colegio Montserrat-Fuhem se ha sumado a esta corriente de gratitud con una carta conjunta en la que expresaban "todo su apoyo, cariño y admiración" a Maricarmen. "Queremos que sepas que admiramos profundamente tu fuerza y tu valentía. Eres una verdadera guerrera que no se rinde y un ejemplo a seguir para la juventud", detallan.

Javier, un vecino de la zona, también se ha acercado a dejar flores. En declaraciones a Europa Press, ha señalado que se siente "mal" con este caso y que espera que la memoria de la anciana sea "un punto de inflexión en el que España tenga una revolución como la tuvo Francia en su momento".

"Lamentablemente este país necesita una vuelta socialmente, una vuelta total para poder tirar hacia adelante en cosas tan elementales como lo de la vivienda, que parece mentira que los políticos, en general, menos alguna excepción, pertenezcan o salgan del pueblo y una vez que se hacen políticos se olviden de dónde vienen. Es una lástima", ha lamentado.

Asimismo, ha expresado su esperanza de que la huelga general "arrase" con España y de que las elecciones generales demuestren "de qué lado está la sociedad". "Espero que sea del lado izquierdo y no del lado derecho, que es una panda de mamarrachos, hijos de puta, que no tienen ni conciencia ni la van a tener ni la pueden tener", ha resumido.

Otro vecino del barrio considera que "Maricarmen es una más entre miles de personas que viven en la misma situación" y que habría que tomar medidas para evitar que se produzcan casos así. "Yo creo que el Estado tiene que tener unas medidas para paliar esta situación, porque esto no es humano", ha reclamado.

"LA GOTA QUE COLMABA EL VASO"

Un par de amigas, vecinas del barrio, también se han acercado a dejar un ramo de flores y a encender alguna de las velas que rodean el altar situado junto al antiguo portal de Maricarmen. En declaraciones a Europa Press, han señalado que, cuando se enteraron de la noticia, pensaron que el fallecimiento de la anciana era "la gota que colmaba el vaso".

"Fue como el reflejo final de a lo que llega el sistema, a lo que llega todo esto. Yo pienso que al final no ha sido una muerte fortuita ni porque ya le llegaba la hora. Ha sido una víctima real de lo que supone todo esto. Ayer sentí mucha tristeza y mucha impotencia justo por eso, porque esto es un asesinato", han denunciado.

Para ellas, este caso tendría que servir para visibilizar la problemática de los desahucios, "algo que pasa todos los días". "Esto ha sido como un símbolo, pero que no quede en el olvido y que nos demos cuenta de que tenemos derecho a vivir", han recalcado.

Belén (48 años) trabaja en un hospital cercano. En declaraciones a Europa Press, ha señalado que está "muy entristecida" por cómo ha terminado el caso de Maricarmen y, sobre todo, por la "poca humanidad" que, a su juicio, han demostrado "la gente que tiene poder".

"Entonces, me parece muy mal lo de los fondos buitre y que esa persona deba ir a un hospital. Yo creo que al final todo viene de todos los nervios, todo lo que ha ido pasando durante tanto tiempo", ha opinado.

En su opinión, Maricarmen ha sido "una luchadora infatigable", por lo que quiere que su caso "abra camino para todo el mundo". En este sentido, ha criticado que el sistema "está deshumanizado y aparte también es insostenible" y ha puesto como ejemplo lo poco que suben los sueldos en comparación con el coste de la vida.

"Pues igual que Maricarmen, habrá muchas otras personas similares, y (deseo) que esto sea el principio de un bien para todo el mundo", ha resumido.

"MUCHÍSIMA PENA"

Otra vecina del barrio que ha pasado junto al altar improvisado frente al antiguo portal de Maricarmen ha coincidido en que sintió "muchísima pena" cuando se enteró del fallecimiento de la mujer. Según ha explicado en declaraciones a Europa Press, ya se había acercado al portal de Maricarmen el día del desahucio y "hace dos o tres años", cuando hubo otra manifestación al respecto.

La vecina querría que no hubiese más desahucios de este tipo y considera que no puede consentirse que una persona de 87 años pierda su casa sin que le ofrezcan "algo importante a cambio". "No pueden llevarla a Alcalá de Henares, como querían, a una residencia", ha criticado.

Por su parte, Juan Antonio (64) ha señalado que, como cualquiera, siente "empatía" por "una señora mayor inválida frente a un propietario que es muy poderoso". "Entre el débil y el poderoso creo que siempre hay que estar con el débil", ha resumido.

Desde su punto de vista, el asunto de la vivienda es "muy complicado". Aun así, ha indicado que le gustaría que se impulsase alguna fórmula para poner un tope a los precios de alquiler y venta, de forma que la vivienda dejara de ser un bien especulativo.

En la Puerta del Sol se sucedía también los homenajes y palabras de recuerdo, como las de Carlos (35 años) que ha expresado en declaraciones a Europa Press que la muerte de Maricarmen le apena, ya que "nadie se alegra del fallecimiento de nadie". Sin embargo, ha puntualizado que, en su opinión, se está sacando mucho rédito de esta situación. "Pienso que también se están tapando mucho cosas muchísimo más importantes que están pasando ahí, por ejemplo, como lo de Ceuta", ha precisado.

Además, se ha mostrado contrario a la acampada de Sol porque, desde su punto de vista, no se puede permitir que una huelga por la vivienda se haga por "gente que no ha trabajado ni cotizado en su vida".

Amanda se ha acercado al altar de Sol junto a su hija, una bebé en un carrito, para dejar un ramo de flores. En declaraciones a Europa Press, ha confesado que este caso le da "ganas de llorar y llorar". "Miras a toda esta gente y ella está luchando para que nuestros hijos tengan casa, para que nosotros tengamos y para que nuestros mayores tengan una muerte digna, una vivienda digna, una vida digna", ha enfatizado, pidiendo que "suban los sueldos como tienen que subir, ojalá baje el precio de las casas y de los alquileres".