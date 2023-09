Virginia Cabrera, víctima violencia de género con discapacidad: "Me hacía sentir la culpable de muchas cosas"

Fundación ONCE e Inserta Empleo lanzan 'Está en tu mano' para visibilizar la situación de las mujeres con discapacidad víctimas de maltrato

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos 44 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en España en lo que va de año, 17 en los meses de julio y agosto. En esa época del año los casos de violencia de género se incrementan de forma notable, pero no la ayuda psicológica necesaria para las víctimas, como denuncia Virginia Cabrera, mujer con discapacidad y víctima de malos tratos.

Virginia Cabrera cuenta su experiencia con su agresor, a quien conoció en el mundo digital. "Fue por redes sociales. Al principio fue todo muy bonito, pero poco a poco vi que tenía conductas extrañas, cambiando día a día su comportamiento", recuerda la mujer víctima de violencia de género, que ha sufrido malos tratos tanto psicológicos como físicos por parte de su agresor.

"Él me hacía sentir la culpable de muchas cosas, y me llegó a pegar una paliza, me amenazó de muerte... Ahora tengo una orden de alejamiento, pero se cumple el año que viene", cuenta Virginia Cabrera que llegó "a pensar en tirar la toalla" porque estaba "muy cansada".

Desde su punto de vista, es necesaria una mayor concienciación social en relación con esta lacra: "Hasta que no te pasa no sabes lo que es y es algo que puede pasar a cualquier mujer. Tenemos una sociedad que cada uno va a lo suyo". Las últimas víctimas de violencia machista en España no habían denunciado previamente a sus agresores pero sus entornos sí tenían indicios de que se estaba produciendo el maltrato, según han constatado los expertos policiales que intervienen en la investigación de los casos.

En su reflexión, Virginia Cabrera alerta de que "las mujeres con discapacidad suelen ser más vulnerables" y hace especial énfasis en que "los maltratadores saben dónde atacar". En este sentido, considera que la sociedad ha de estar "siempre" pendiente ante posibles casos de violencia contra las mujeres, pero matiza que existen "ciertos momentos del año, como el verano, en los que se convive más tiempo con el agresor y los casos aumentan".

RECUPERAR EL CONTROL DE SU VIDA

Ante esta situación, Fundación ONCE e Inserta Empleo han lanzado la acción de sensibilización 'Está en tu mano', para concienciar sobre este tema al entorno de las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género, así como a la población en general.

La iniciativa, que se enmarca en su proyecto 'Mujeres en Modo ON VG', cuenta con la participación de empresas de renombre como ILUNION Hotels, Contact Center BPO, Retail y Lavandería; COFARES; Ibermutua; Alcampo; Forum Sport; Repsol y Eroski Hipermercados y Supermercados.

'Mujeres en Modo ON-VG' es un proyecto con el que Inserta Empleo y Fundación ONCE acompañan a la mujer con discapacidad víctima de violencia de género en el proceso de recuperación del control de su vida a través del empleo y el emprendimiento. Uno de los casos en los que ha ayudado ha sido el de Virginia Cabrera. "Con estas iniciativas estás arropada, porque estamos muy desprotegidas, en general", sostiene.

Otra de las necesidades fundamentales, prosigue Virginia Cabrera, es tener un buen apoyo psicológico especializado en violencia de género, aunque en la actualidad es difícil. "Por ejemplo, la psicóloga del centro de mujeres al que voy está desbordada. Lo que suelen hacer es terapia de grupo, pero no hay muchas sesiones, y a veces me coincide con horario laboral", afirma.

Finalmente, lamenta que "quieren cerrar la única casa de acogida que hay en Ciudad Real". "¿Qué hacen entonces las víctimas?", se pregunta. La iniciativa 'Está en tu mano' dispone de una web y un número de teléfono gratuito (900 670 557) para que tanto mujeres víctimas de violencia de género como quienes sean testigos de ella puedan denunciar.