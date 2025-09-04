Vox lamenta que para el Gobierno solo cuentan 48 mujeres muertas en el hogar en 2024:"También hay 35 niños y 34 hombres"

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada y portavoz adjunta de Vox, Rocío De Meer, ha lamentado que para el Gobierno "solo" cuentan las 48 mujeres víctimas mortales en los hogares en 2024. "También cuentan 35 niños y 34 hombres víctimas", ha aseguradao.

Así lo ha puesto de manifiesto en la apertura de la jornada 'Ideología de género y denuncias falsas España/Argentina' que celebran este jueves en el Congreso de los Diputados. De Meer se ha preguntado durante su intervención "por qué no importan los niños y hombres asesinados en el seno del hogar, por qué solo hay minutos de silencio, pancartas y declaraciones institucionales para las mujeres asesinadas". En su opinión, "para que el Gobierno te considere víctima tienes que cumplir más requisitos que para entrar en la Universidad".

De Meer ha responsabilizado de los feminicidios a los "poderes públicos" que traen "personas de culturas que odían a los mujeres", a la vez que se ha preguntado "cómo puede ser que el 36 por ciento" de los asesinatos de mujeres en España sean "cometidos por el 14% de la población". "¿Hay un factor determinante entre que tengamos unos poderes públicos que estén trayendo masivamente culturas que odian a las mujeres", se ha preguntado De Meer.

La diputada de Vox se ha referido, asimismo, a las críticas suscitadas por la celebración de las jornadas en el Congreso y ha animado a los periodistas a "escuchar las voces libres que van hablar, con espíritu crítico, sin filtro morado del feminismo hegemónico". "Les invitamos a que escuchen la verdad, el calvario de tantas mujeres, hombres, niños, a escuchar la verdad silenciada durante demasiados años en demasiadas instituciones", ha argumentado.

La portavoz de Vox ha estado acompañada en la presentación de las jornadas por Jesús Muñoz, vicepresidente de Anavid, que ha lamentado también la polémica suscitada por la organización de las ponencias y "no que Pablo Iglesias, al que le gusta azotar a las mujeres hasta sangrar, tenga un altavoz público en medios de comuncación o por qué Irene Montero, Angela Rodríguez 'Pan' e Isa Serra cobren sueldos públicos mientras están condenadas".

Muñoz, emocionado al recordar su experiencia personal por la custodia de su hijo, ha tildado de "hipócritas" a quienes le han pedido ayuda por privado "cuando las tinieblas del feminismo han entrado en sus casas".

Tras finalizar la presentación de las jornadas, los asistentes han guardado un minuto de silencio "por todas las víctimas de violencia intrafamiliar" . "Por todas las víctimas, no solo las víctimas de los sectarios, no solo los que hacen política con las muertes ajenas, sino todas esas familias que han tenido pérdidas, que también merecen que tegamos una consideración, que tengamos un respeto y que acabemos con ese dilencio", ha argumentado De Meer.