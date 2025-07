Yolanda Díaz acusa al PSOE de "paralizar" el Estatuto del Becario y los permisos parentales: "No nos para la patronal"

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha acusado al PP de "paralizar" el Estatuto del Becario y la aprobación de los permisos parentales. "Aquí no nos para la patronal", ha aseverado Díaz en una entrevista en TVE recogida por Europa Press.

Díaz ha reprochado a su socio de Gobierno incumplimientos en los acuerdos con "normas básicas para erradicar un sesgo de precariedad que queda todavía en el mercado de trabajo como son los falsos becarios", ha argumentado la ministra que ha mencionado también la multa de 43.000 euros al día que deberá empezar a pagar el Estado español por el incumplimiento del permiso parental.

Respecto a la previsión de llevar al Consejo de Ministros el citado permiso, la vicepresidenta ha asegurado que "no es una cuestión de tiempo" y ha eludio dar plazos y ha recordado que son 7 millones de personas las afectadas. En cuanto al Estatuto del Becario ha recordado que continúa a la espera de su aprobación "después de más de tres años y fruto de un acuerdo del diálogo social".

"Desde Sumar somos claros y no puede ser que los tribunales hayan resuelto que las familias monomarentales tienen derecho a 34 semanas y el Partido Socialista siga diciendo que a día de hoy no", ha añadido sobre el permiso de paternidad.

Ante esta situación, Díaz ha urgido a la parte socialisa del Gobierno a adoptar medidas. "Le he dicho al presidente del Gobierno que la ciudadanía está angustiada, está angustiada por la corrupción, está angustiada porque no quiere que los bárbaros que estamos viendo lleguen al gobierno de España". Pero, en su opinión, "no basta con decir que viene el lobo, hay que dar esperanza a la ciudadanía, hay que darle razones para decir que merece la pena".