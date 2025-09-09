Yolanda Díaz asegura que la ampliación de los permisos parentales beneficiará este año a casi un millón de personas

Archivo - La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en una fotografía de archivo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado que la ampliación de los permisos parentales por nacimiento y cuidado beneficiará este año a casi un millón de personas.

"Hoy España se sitúa entre los países con permisos parentales más amplios y equitativos del mundo. Y me van a permitir que les diga que esta evolución nos coloca a la vanguardia de Europa. Este avance beneficiará en este año a casi un millón de personas que tendrán más tiempo para estar con los suyos y menos agobios en sus vidas", ha afirmado Díaz este martes, en el Pleno del Congreso, durante el debate del Real Decreto Ley por el que se amplía el permiso de nacimiento y cuidado.

Durante su intervención para defender el Real Decreto Ley, aprobado en Consejo de Ministros el pasado mes de julio, Díaz ha afirmado que esta es una cuestión que "trasciende la polémica partidista" pues es "una cuestión de Estado".

"Son los días que un padre o una madre puede tener para poder disfrutar junto a su bebé, por ejemplo, en una incubadora, sin miedo a perder derechos o perder su salario. Son, por ejemplo, las semanas que decidimos coger para disfrutar de nuestros hijos e hijas, porque tenemos derecho a vivir y a cuidar con calidad de nuestros hijos e hijas. Lo digo hoy, que muchos hijos e hijas, y ayer y mañana, empiezan el curso escolar", ha explicado.

Además, ha destacado que representa "un cambio cultural" y ha puesto en valor que gracias a que en el año 2019 se estableció la igualdad y la naturaleza no transferible de los permisos para padres y madres, España "se ha convertido en el país europeo con mayor participación de los hombres en los permisos de nacimiento".

Asimismo, ha defendido que "es económicamente positivo" y ha citado a la OCDE, que dice, según Díaz, que "remunerar los permisos arroja beneficios adicionales, mejorando la igualdad de género en el empleo" así como "el desarrollo cognitivo y la salud de los menores"; y un estudio reciente de la Oficina Nacional de Investigación Económica de los Estados Unidos, según el cual, "por cada mil dólares invertidos en permisos de cuidados, se genera un retorno de entre 7.000 y 29.000 dólares de retorno".

En cuanto al coste de la medida, Díaz ha precisado que supone "una considerable inversión de recursos públicos", con 1.500 millones de euros solo este año para su despliegue y después 1.000 millones de euros al año. Además, la vicepresidenta segunda ha puesto en valor que este coste sea sufragado al cien por cien por la Seguridad Social, "eximiendo a la parte empresarial".

Díaz ha puesto en valor que, tras la aprobación de este Real Decreto Ley, los padres y madres de España dispondrán de 19 semanas con carácter retribuido por permiso de nacimiento y cuidados, "cinco semanas por encima de lo que señala la directiva en el caso de las madres y 17 en el caso de los padres". Además, ha precisado que a esas 19 semanas, hay que sumar las tres semanas de permiso de lactancia, alcanzando las 22 semanas de permisos retribuidos, además de un permiso parental no retribuido de ocho semanas.

Díaz ha defendido que con esta ampliación, el nuevo régimen estatutario "satisface también de manera completa y coherente el propio diseño de la Directiva Europea".