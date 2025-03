Yolanda Díaz defiende la ley de Economía Social frente a Vox: "Están obsesionados con la igualdad"

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha defendido el proyecto de ley de impulso de la Economía Social frente a la enmienda a la totalidad presentada por Vox para su devolución; ha defendido que "no es un proyecto improvisado" y ha afeado a la formación que dirige Santiago Abascal que "están obsesionados con la igualdad".

"Están obsesionados con la igualdad. Les molesta que seamos iguales. Tienen ustedes realmente un problema. Y es una muestra evidente de que su oposición no es a los contenidos de esta norma, sino que es al avance de una sociedad basada en la justicia social, con derechos, y una sociedad, señorías de Vox, que por mucho que les molesta a ustedes en nuestro país y en el mundo, es feminista y reclama la igualdad", ha remarcado Díaz, este jueves en el Pleno del Congreso, durante el debate de las enmiendas a la totalidad presentadas al Proyecto de Ley Integral del impulso de la economía social.

En este sentido, la ministra ha recordado que, durante la tramitación del anteproyecto, en la consulta pública previa, "el propio sector fue el que hizo aportaciones claves para aportar medidas en favor de la igualdad", entre ellas, garantizar una composición equilibrada de género en los órganos sociales.

"Señorías, este no es un proyecto improvisado, sino que es el resultado de un proceso legislativo trabajado y consensuado con las entidades que componen hoy la economía social española", ha asegurado Díaz.

En este sentido, ha afeado a Vox que siempre hace las mismas oposiciones independientemente del proyecto de ley que se presente en la Cámara Baja. "Da igual que hablemos de agricultura, de ciencia, de educación, de trabajo, de empleo. Da igual. Para ustedes siempre estamos imponiendo una legislación feminista, sectaria y radical por parte del Gobierno de España", ha lamentado la ministra, al tiempo que ha aclarado que este proyecto "no es ninguna intromisión ideológica".

También les ha reprochado que les "molestan" los colectivos vulnerables. "Son tan negacionistas democráticos que lo que les molesta de esta norma, y sí voy a citarlo literalmente, es los colectivos considerados vulnerables que, según también nos dicen ustedes, parece que nosotros ampliamos de manera desproporcionada", ha subrayado.

En este sentido, ha tildado de "paradójico" que Vox acuse al proyecto de ser "agresivamente ideológico" y sin embargo "cuestione la inclusión de minorías étnicas víctimas de violencia machista". "¿Qué hay de ambiguo en la violencia machista, señorías de Vox?", les ha preguntado.

Además, Díaz ha destacado que van a llevar el proyecto de ley al Consejo de Fomento de la Economía Social, un órgano consultivo que "se rescata del olvido tras demasiados años de inactividad".

Por parte de Vox, el diputado Carlos Hernández ha asegurado que el proyecto incluye "algunas cuestiones positivas de eficacia práctica" pero que "quedan ensombrecidas por otras de mayor magnitud" que les "despiertan sospecha y rechazo".

"LO ÚNICO QUE LES IMPORTA ES QUE TENGAN CUOTAS Y PUNTOS VIOLETAS"

"Para ustedes lo único importante en las cooperativas es que sean inclusivas, que tengan sus cuotas, que tengan sus comisiones, sus planes de igualdad, sus puntos de violeta y todo aquello que se les vaya ocurriendo por el camino", ha criticado.

Así, ha afeado al Gobierno que "exigen" a una cooperativa de un pueblo "lo que no exigen a la cúpula del Partido Socialista, a la cúpula de Sumar o a la cúpula de Podemos", en concreto, "que tengan unos planes, unas comisiones, unas fórmulas y unos protocolos para detectar el acoso, para detectar las agresiones".

"Unos planes que ustedes no tenían en sus partidos, y si los tenían, ¡qué mal funcionaban! No pueden acabar con el machismo en el PSOE, no pueden acabar con el machismo en Sumar, no pueden acabar con el machismo en Podemos", ha avisado.

Además, ha acusado al Ejecutivo de querer "domesticar" y "colonizar" las cooperativas. Para Vox, el proyecto de ley es "una injerencia en un sector, el de la economía social, que por su propia naturaleza es autónomo y ajeno a presiones y cantinelas ideológicas".

"El atractivo de las cooperativas, señorías, reside en su independencia, su horizontalidad, su carácter popular, pequeño, local, familiar, orgánico, incluso, podríamos decir, prepolítico", ha subrayado, al tiempo que ha advertido que "no son sucursales de Ferraz".

"Por eso quieren domesticar las cooperativas, y por eso quieren colonizarlas, y por eso quieren marcarlas con su impronta ideológica, y por eso quieren convertirlas en un apéndice más del Estado", ha añadido.

PP: "DEJAN FUERA A 1.694 CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO"

En el turno de fijación de posiciones, por parte del Partido Popular, la diputada Cristina Teniente ha criticado que la enmienda a la totalidad de Vox utiliza "los argumentos de siempre" pero al mismo tiempo ha mostrado sus "discrepancias" con el proyecto del Gobierno. "¿Son conscientes de que dejan fuera del paraguas jurídico de la economía social a un total de 1.694 centros especiales de empleo? ¿Es esto no generar problemas? ¿Son conscientes de que estos centros emplean a 60.000 trabajadores con discapacidad?", ha planteado.

Mientras, desde el PSOE, la diputada Elisa Garrido ha calificado la intervención del diputado de Vox de "auténtica falta de respeto a las empresas de la economía social española" las cuales, según ha recordado, "representan el 10% del PIB, más de 50.000 empresas que tienen más de 2,3 millones de trabajadores". "Lo que usted ha hecho aquí ha sido una plañidera, un sermón dominical que nos ha dado, en el que lo único que ha tenido son palabras vacías", ha afeado.

En esta línea, la diputada de Sumar Verónica Martínez ha indicado que la enmienda a la totalidad de Vox "no carece solamente de fundamentos, sino que es el mejor ejemplo de su absoluta falta de coherencia". "Después de atacar al feminismo, al antirracismo, a las personas LGTBIQ+, y a cualquier otra política que promueva la igualdad, ahora resulta que en su diana está la economía social", ha reprochado a los diputados de Vox.

Desde ERC, el diputado Jordi Salvador i Duch ha avanzado que votarán en contra de la enmienda a la totalidad de Vox y ha acusado de "vagos" a los diputados de la formación que dirige Abascal por no presentar un texto alternativo. "¿Por qué les molesta tanto la economía social? Porque la economía social es todo lo que rechazan las derechas. Es cooperación, es solidaridad", ha subrayado.

Por su parte, la diputada del PNV Idoia Sagastizabal también ha avanzado su voto en contra a la enmienda a la totalidad de Vox porque consideran que "no hay ni por dónde agarrarla", que no tiene "rigor jurídico ni técnico" y que está "basada en perjuicios". "Alegan que es una reforma cosmética y drásticamente limitada que no responde a las necesidades del sector, sino que prioriza y responde a una agenda ideológica y política, y esto lo dicen a pesar de que conocen que el texto ha sido negociado precisamente con la mayoría de las entidades del sector", ha apuntado.