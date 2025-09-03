Yolanda Díaz recuerda que "migración, igualdad o libertad sexual no son cuestiones accesorias": "Son universales"

Archivo - La vicepresidenta segunda Yolanda Díaz en una foto de archivo. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

Yolanda Díaz recuerda que "la migración, la igualdad o libertad sexual no son cuestiones accesorias": "Son universales"

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha recordado que "la migración, la igualdad de género o la libertad sexual no son cuestiones accesorias".

"Son derechos humanos indivisibles y universales", ha argumentado la ministra en la inauguración de las jornadas de formación impartidas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para garantizar la no discriminación del colectivo LGTBIQ+ en el mundo laboral.

En las jornadas de formación participan funcionarios de Bélgica, Brasil, Colombia, Costa Rica, Croacia, Cuba, Estonia, Islandia, Nepal, Corea del Sur, Tailandia y Uruguay que analizarán durante tres días las desigualdades en el mundo del trabajo. Asimismo, elaborarán posibles hojas de ruta para aplicar en sus respectivos ámbitos de acción.

Según ha informado el ministerio, es la primera vez que se realiza esta capacitación técnica destinada a personal de las administraciones públicas sociolaborales y de organizaciones de la sociedad civil en materia inclusión del colectivo LGTBIQ+ y el trabajo decente en sus instituciones.

"Éste es un encuentro pionero a nivel internacional: pocas veces se ha puesto en el centro la inclusión LGBTIQ+ en el trabajo", ha asegurado la vicepresidenta, que ha destacado la importancia de que España se erija como "referente" en la materia.

La vicepresidenta ha incidido en la relevancia de defender la igualdad especialmente en tiempos en los que se cuestiona la diversidad. "La migración, la igualdad de género o la libertad sexual no son cuestiones accesorias. Son derechos humanos y, como nos recuerda siempre la OIT, son indivisibles y universales", ha asegurado Díaz.

En los últimos años el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha intensificado la colaboración con la OIT y en los últimos años se ha financiado además formación para emprendedores en Economía Social para Palestina, formación de género en Perú y sobre empleos verdes y diálogo social, entre otros.

España ha ratificado hasta la fecha 139 convenios de la OIT, lo que la ha convertido en el país con más convenios OIT ratificados.