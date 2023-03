Yolanda Díaz sobre la reforma del sólo sí es sí: "No hay ningún acuerdo imposible, no me lo van a decir a mí"

Archivo - La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, interviene durante una reunión con colectivos representativos de la vivienda social, en el Ministerio de Trabajo y Economía Social, a 2 de diciembre de 2022, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha expresado su confianza en alcanzar un acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos para la reforma de la Ley del 'solo sí es sí' antes de la votación del martes en el Congreso de los Diputados.

"No hay ningún acuerdo imposible, me lo van a decir a mi", ha respondido Díaz en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press. "Sinceramente eso es lo que me gustaría", ha insistido

En el caso de que no se produzca ese acuerdo, ha explicado que la votación en la admisión a trámite de la proposición de ley socialista prevista para el martes, 7 de marzo, la "va a decidir Unidas Podemos y el grupo del PSOE", y ha defendido la necesidad de "normalizar los distintos planteamientos".

Al ser preguntada si votará lo mismo que Unidas Podemos en caso de que no se alcance un acuerdo entre los socios de gobierno, Díaz ha asegurado: "Soy una persona democrática, doy los debates y luego soy bastante disciplinada".