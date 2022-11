El 12% de alumnos con autismo ha sufrido bullying aunque uno de cada tres no sabe identificarlo, según un estudio

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 12% de alumnos con trastorno del espectro del autismo (TEA) ha sufrido bullying, aunque el 33,5% no sabe identificar si es víctima de acoso escolar.

Así lo refleja el estudio 'Situación del alumnado con trastorno del espectro del autismo en España' del curso 2020-2021, llevado a cabo por la Confederación Autismo España, que destaca que este alumnado "es uno de los colectivos más vulnerables y con mayor riesgo de sufrir acoso escolar".

Para la organización, la "ineficacia" de los protocolos de actuación de los centros educativos para hacer frente al bullying "pone de relieve la necesidad de introducir programas de prevención del acoso y promoción de la convivencia, y adaptar herramientas de autodetección a las necesidades de los estudiantes con TEA".

Asimismo, asegura que diversos estudios sugieren que el alumnado con autismo es un "colectivo de alta vulnerabilidad que tiene entre dos y cuatro veces más riesgo de ser víctima de acoso escolar por el hecho de tener una discapacidad y ser 'diferente'".

El último estudio de la Confederación Autismo España, que recoge la opinión de 1.100 profesionales, familias y estudiantes con autismo de 18 comunidades y ciudades autónomas, refleja que la forma más común del bullying es la exclusión social, la cual sufren el 32% de los chicos y el 37% de las chicas. El acoso verbal y físico son las otras dos formas de violencia que más experimentan, sobre todo los chicos.

Los profesionales de la educación que han participado en el estudio detectan que las situaciones de acoso se incrementan al final de la Educación Primaria y Secundaria. El 12% de los estudiantes con TEA dicen haber sufrido, al menos, una situación de acoso escolar y el 6,5% ha experimentado más de una.

Sin embargo, el informe apunta que el 33,5% no sabe identificar si sus compañeros les insultan, hablan mal de ellos, los vejan o les obligan a hacer cosas que no quieren. Por tanto, su percepción del acoso no corresponde con la realidad y las chicas muestran más dificultades para identificarlo que los chicos.

EL 60% DE FAMILIAS CREE QUE LAS MEDIDAS DE LOS CENTROS NO SON ÚTILES

Para dar respuesta a la violencia ocasionada en el entorno escolar, el 74% de los centros educativos ordinarios dispone de protocolos de actuación frente al acoso, pero "solo el 40% de las familias considera que las medidas que se llevan a cabo son útiles".

Además, el estudio apunta que el personal docente no accede a formación específica sobre el TEA por parte del sistema educativo, teniendo que autofinanciarse la formación que reciben, lo que "perjudica la atención que estos estudiantes pueden recibir en el caso de estar siendo víctimas de bullying".

Por estos motivos, en el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela, incluido el Ciberacoso, que se celebra este jueves, la organización reivindica la necesidad de "sensibilizar" a la sociedad y de "adaptar herramientas de autodetección" de situaciones de acoso a las necesidades específicas de alumnos con TEA; introducir programas de prevención del acoso y promoción de la convivencia en los centros escolares que contemplen al alumnado con TEA; e identificar estrategias de afrontamiento y buena práctica ante situaciones de acoso escolar.

Ante la problemática que supone que el alumnado con autismo sea víctima de acoso escolar debido a la "falta de formación" de los docentes, la "dificultad" para identificarlo por parte de los estudiantes con TEA y la "falta de medidas preventivas", Autismo España trabaja desde la formación y sensibilización de profesionales del ámbito educativo para que conozcan las necesidades de este alumnado y puedan acceder a las herramientas y buenas prácticas necesarias para prestar los apoyos necesarios a estudiantes con autismo, y hacerlo "de forma eficaz".