El 12,3% de alumnos españoles afirma que él o un compañero sufre bullying y el 14,2% usa IA en ciberacoso, según estudio

Archivo - Estudiantes esperan en los pasillos el día que comienzan las pruebas de acceso a la universidad 2023- Jorge Gil - Europa Press - Archivo



Un 2,2% tiene constancia de ciberbullying, el doble que hace un año

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El 12,3% de los alumnos españoles afirma que él o uno de sus compañeros está sufriendo acoso escolar presencial y/o ciberbullying y la inteligencia artificial (IA) se encuentra presente en el 14,2% de los casos de ciberacoso.

Así lo refleja el VII estudio 'La opinión de los/as estudiantes' presentado este jueves por la Fundación Mutua Madrileña y la Fundación ANAR. El informe ha contado con las respuestas de 8.781 alumnos y de 355 profesores de centros docentes de distintos puntos de España, con datos del curso 2024-2025. El año pasado, el mismo informe detectó que el 9,4% de los alumnos afirmaba que él o un compañero sufría bullying, por lo que esta cifra ha aumentado un 2,9%.

El estudio sitúa la incidencia del acoso escolar presencial en el 6,5% del alumnado en España, cifra similar al de los países del entorno de España. Mientras, el 2,2% corresponde a casos de ciberbullying y un 3,6% sufren acoso de ambas formas. También revela que el bullying tiene su mayor incidencia entre los 11 y los 12 años.

En concreto, el 6,5% tiene conocimiento de que en su clase hay al menos una víctima que sufre acoso escolar presencial, misma cifra que el año pasado; el 2,2% dice que hay víctimas de ciberbullying (1,1% en los anteriores datos); y el 3,6% de ambas, cifra que se ha duplicado respecto al curso anterior (1,8%).

EL CIBERACOSO, MÁS HABITUAL EN SECUNDARIA

En cuanto a los casos de ciberbullying, el estudio refleja que este es mayor entre quienes tienen 11 y 12 años (64,7%) y más habitual en Secundaria (57,4%) que en Primaria. Las situaciones de ciberacoso expone que se centran sobre todo en una sola personas, ya sea chica (75,6%) o un chico (64,5%).

Igualmente, indica que el 15,8% del alumnado afirma que las situaciones de ciberacoso de las que son conscientes se prolongan desde hace más de un año, lo que supone un aumento de 5,9 puntos porcentuales con respecto al curso anterior de estos casos de larga duración.

En esta línea, los alumnos citan a Whatsapp (66,4%), Instagram (50,5%) y Tik Tok (49,5%) como los medios a través de los que se produce el ciberacoso. En Primaria se ejerce sobre todo a través de videojuegos y juegos online (56,6%) y Tik Tok (50,9%). En cambio, en Secundaria priman Whatsapp (66,7%), Instagram (61,1%) y Facebook (24,1%).

Por otro lado, el informe refleja un crecimiento de los casos de ciberbullying y el uso de la IA. De hecho, revela que esta se utiliza en el 14,2% de las situaciones de ciberacoso entre escolares, más por chicos (60%) que por las chicas (40%).

Asimismo, asegura que la IA se utiliza principalmente para crear vídeos falsos a partir de la manipulación de la foto, vídeo o audio de un compañero (54,8%) o para suplantar su identidad (32,2%). Las principales plataformas en las que se distribuyen entre estos menores de edad son Whatsapp, Instagram, Tik Tok y videojuegos.

Las principales acciones para combatir el ciberbullying, según el alumnada, son: hacer capturas de pantalla para denunciar el acoso (67,7%), borrar o bloquear la cuenta (59,2%) y no reenviar vídeos/fotos o memes de la víctima (57,7%).

INSULTOS, MOTES Y BURLAS, PRINCIPALES AGRESIONES

Respecto al acoso escolar presencial, el informe indica que el 28,2% del alumnado percibe que la situación dura más de un año. Además, señala que los insultos, motes y burlas (84,8%), seguidos por el aislamiento (44,8%) son los tipos de agresión más frecuentes. Comparándolo con el año anterior, han aumentado el aislamiento; la difusión de rumores; los golpes y las patadas; las amenazas y el robo o rotura de objetos.

El estudio también revela que se mantiene el patrón de perfil del curso pasado de los acosadores: chicos más que chicas y que acosan en grupo. No obstante, añade que aunque las agresiones en grupo continúan siendo las más habituales, se aprecia un descenso respecto al curso anterior.

Preguntados por los motivos para meterse con las víctimas, los alumnos señalan "las cosas que hace o dice" (60,1%), el aspecto físico (54,9%) y el tener problemas personales (psicológicos, discapacidad, de lengua, etc.), para el 27,1%. Además el 47,9% asegura que no actúa ante el conocimiento de un caso de acoso escolar.

EL 15% DE LOS DOCENTES ADMITE CONOCER CASOS

Finalmente, el estudio aborda la posición del profesorado, donde un 15% de los docentes admite tener conocimiento de algún caso, lo que supone 5,9 puntos menos que en el curso anterior. Las situaciones que detectan en mayor medida son de acoso presencial (70,9%). También afirma que tiene constancia de una situación de acoso escolar porque se lo cuentan compañeros/testigos (46,3%) o porque se da cuenta él mismo (44,4%).

Según el profesorado, los aspectos decisivos para que se produzca el acoso escolar son la presión del grupo de amigos, el uso indebido de las nuevas tecnologías/ redes sociales, la falta de respeto a las diferencias y la normalización de la violencia.

Asimismo, advierten que los agresores se caracterizan por la agresividad, falta de control, impulsividad, normalización de la violencia, el sentimiento de superioridad, los problemas familiares y la falta de habilidades sociales.

En este sentido, Fundación Mutua Madrileña y Fundación ANAR han recomendado ser "conscientes" de que, cuando se detecte que hay un agresor, esa persona "puede tener problemas" y necesitar recibir tratamiento psicológico para resolverlos.

Además, el 64,5% de los profesores encuestados reconoce que los centros intervienen "a veces", especialmente en Secundaria (71%). Las barreras que citan que tienen para intervenir en casos de acoso escolar son la falta de recursos, los problemas burocráticos y la falta de formación entre el profesorado.

Por su parte, el director general de la Fundación Mutua Madrileña, Lorenzo Cooklin, y el director técnico de la Fundación ANAR, Benjamín Ballesteros, han coincidido en la rueda de prensa de la presentación del informe en que prohibir los dispositivos móviles en las aulas podría actuar "como una medida preventiva" pero han abogado por el control parental.

"El tema es que el ciberbullying, como sabéis, no solo se produce en el aula, se produce también fuera. Es más importante también, creemos, el hecho de que los padres y madres sean conscientes del instrumento que están entregando a sus hijos e hijas, que les den la formación adecuada", ha incidido Ballesteros.

Por último, han destacado que el acoso escolar es un fenómeno que es "de todos". Por ello, han llamado a toda la sociedad a "reaccionar" ante él.