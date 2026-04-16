Hasta 130.000 firmas piden en el Congreso endurecer la Ley del Menor: "8 años por la muerte de una persona es ridículo"

Familias de jóvenes asesinados por menores de edad ante el Congreso. - CHANGE.ORG

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de cinco familias de jóvenes asesinados por menores de edad en España han registrado este jueves en el Congreso de los Diputados las 130.000 firmas recogidas a través de la plataforma Change.org para solicitar el endurecimiento de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor pues consideran que las penas actuales son "insuficientes" y "de vergüenza", dado que en muchos casos se limitan al régimen de internamiento cerrado.

"Estamos aquí reunidos con estas 130.000 firmas para exigir que se nos escuche, que se nos tenga en cuenta y sobre todo poder conseguir que las condenas sean más altas y en regímenes cerrados. No podemos tolerar, teniendo en cuenta que la ley del adulto empieza en 10 años y la ley del menor puede terminar entre 8 y 5 años de máxima. Y en muchas ocasiones tienen regímenes semiabiertos, que significa que pueden salir del centro. Y eso es intolerable porque al final han asesinado a una persona", ha señalado Silvia Guerrero, madre de Juan, el joven asesinado por un menor de edad en Tárrega (Barcelona) y que este viernes cumpliría 19 años.

Así se ha pronunciado, este jueves, en declaraciones a los medios de comunicación a las puertas de la Cámara baja, donde ha hecho entrega de las firmas, junto a otras cuatro familias cuyos hijos también han sido asesinados por menores de edad: la de Daniel, el joven asesinado el 2 de julio en Isla Mayor (Sevilla); la de Jesús, el joven de 18 años asesinado cuando regresaba a su casa en Palomares del Río (Sevilla) la noche de Halloween; la de Alejandro, asesinado a los 16 años en el recinto ferial de El Arenal, en Córdoba, y la de Leticia Rosino, asesinada en Castrogonzalo (Zamora).

"La cuestión está en que en delitos graves condenas a la altura de tales delitos porque mi hijo no volverá a salir nunca más del cementerio y no puedo entender que esa persona tenga derecho a salir y que parezca que tienen más derecho los asesinos que las víctimas y que realmente nos hagan sentir que son niños de teta a los que hay que educar ahora", ha denunciado Silvia Gerrero.

La madre de Juan ha tachado de "ridículo" que se impongan 8 años de internamiento por la muerte de una persona. "Cuando te lo dicen te sientes que es un chiste de mal gusto, una broma. Nunca estará equiparado porque, al final, mi hijo está muerto y la otra persona saldrá dentro de 10, dentro de 20, pero ocho años por la muerte de una persona es muy ridículo", ha lamentado.

Además, ha afirmado que han hablado "con policías, con abogados, y todos están a favor de que se tiene que hacer un cambio", que la ley del año 2000 "está obsoleta y que merece ser revisada" porque "la sociedad ha evolucionado, las noches y las calles son muy peligrosas".

A raíz de la entrega de las firmas, Guerrero ha indicado que se han puesto en contacto con ellas desde el PSOE y el PP, y ha trasladado una pregunta a los políticos: "¿Qué harían si fuera su hijo?".