Plataforma de Infancia pide a los políticos una prestación universal por crianza y prohibir desahucios de familias

Archivo - Niño jugando en un colimpio. Foto de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Infancia ha pedido a los partidos políticos, con motivo de las elecciones generales del 29 de noviembre, una prestación universal por crianza y prohibir desahucios de familias con menores de edad sin que exista una alternativa habitacional, entre otras propuestas.

La organización ha presentado este miércoles 12 propuestas para situar a la infancia en el centro de la agenda política de la próxima legislatura. Las medidas están dirigidas a combatir la pobreza infantil, garantizar la igualdad de oportunidades, reforzar la protección de la infancia y adolescencia frente a la violencia y responder a los nuevos desafíos sociales, educativos y digitales, entre otras cuestiones.

En primer lugar, pide establecer una prestación universal de apoyo a la crianza mediante deducciones fiscales reembolsables que contribuya a cubrir los costes reales de la crianza, reduzca las desigualdades entre familias y fortalezca la lucha contra la pobreza infantil.

También apuesta por ampliar los actuales permisos parentales hasta los cuatro meses y hacerlos remunerados para que todas las familias puedan optar a ellos independientemente de su situación económica. En el caso de familias monoparentales señala que se deberá adaptar para que los niños puedan disfrutar del mismo tiempo de cuidado de sus madres o padres.

Por otro lado, llama a prohibir el desahucio de familias con menores de edad sin una alternativa habitacional. Así, reclama medidas que aseguren el acceso a una vivienda "digna, adecuada y asequible" para la infancia.

Entre sus propuestas, también solicita un incremento de las cuantías del Complemento de Ayuda para la Infancia, especialmente para niños mayores de seis años y adolescentes, adaptándolo "mejor" a las necesidades "reales" y aumentando su capacidad para reducir la pobreza infantil.

Del mismo modo, exige la aprobación de una ley de protección de los derechos de la infancia y adolescencia en el entorno digital, así como de un Plan Estatal de Inclusión Educativa con "recursos suficientes".

UNIVERSALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN INFANTIL DE 0 A 3 AÑOS

Igualmente, la Plataforma de Infancia apuesta por un marco estatal de financiación, objetivos comunes y garantías de acceso que permita avanzar hacia la universalización de la educación infantil de 0 a 3 años en todo el territorio. En este punto, pide priorizar la gratuidad para niños en situación de pobreza, exclusión social o discapacidad.

Además, pide una regulación estatal que establezca estándares mínimos para las condiciones ambientales de los centros educativos desde una perspectiva de infancia. Así, demanda "entornos escolares seguros y saludables frente a temperaturas extremas mediante estándares adecuados de climatización, sombra, ventilación, acceso al agua y calidad ambiental en todos los territorios".

Finalmente, las últimas medidas de la entidad son la puesta en marcha de las reformas legislativas necesarias para implementar el Pacto Europeo de Migración y Asilo con enfoque de infancia y derechos humanos; eliminar "de forma efectiva" el acogimiento residencial en niños de 0 a 6 años; participación infantil en todos los niveles de la Administración; y una justicia adaptada para la infancia víctima de violencia para evitar su revictimización.

DECISIONES CON "IMPACTO DIRECTO" EN LA INFANCIA

En esta línea, el director de la Plataforma de Infancia, Ricardo Ibarra, ha explicado que las decisiones políticas que se tomen en la próxima legislatura "van a tener un impacto directo en la vida de millones de niñas, niños y adolescentes".

"Los derechos de la infancia deben estar entre las prioridades del próximo Gobierno. Pedimos a todas las candidaturas que incorporen estas propuestas en sus programas y, sobre todo, que asuman el compromiso de hacerlas realidad", ha señalado.

Finalmente, ha instado a los partidos políticos y a sus candidaturas a asumir un "compromiso político firme" con los derechos de los niños y adolescentes y a situar sus necesidades y su bienestar entre las prioridades de la próxima legislatura.