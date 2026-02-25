Un 77% de los españoles apoya la prohibición de acceso a las redes sociales para menores de 16 años, según un estudio

Un joven usa una tablet, a 4 de febrero de 2026, en Madrid (España). El fundador de Telegram, Pavel Durov, ha instado a los españoles a mantenerse "vigilantes", exigir transparencia y luchar por sus derechos después de que el presidente del Gobierno, Pedr - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un 77% de los españoles se muestra partidario de prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años, como propone el Gobierno y han acordado ya países como Australia, según el Estudio Fundación BBVA Actitudes hacia la tecnología en España publicado este miércoles.

Los resultados de esta investigación, para la que se ha encuestado a 2.000 personas mayores de 18 años, muestran que la mayoría de los españoles apoyaría la prohibición de acceso a las redes sociales para menores de 16 años, con una media de acuerdo de 8,5 en una escala de 0 a 10 y un 77% que se sitúa en el extremo de máximo acuerdo (8 a 10) con esa prohibición.

No obstante, los investigadores detallan que el trabajo de campo de este estudio se realizó tras conocerse la decisión del Gobierno de Australia de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. El 70% había escuchado o leído información sobre la medida.

Preguntados por el grado de acuerdo con la aprobación de esta misma medida en España, un 77% se sitúa en el extremo de máximo acuerdo (8 a 10 en una escala de 0 a 10) y de estos un 60% en el 10. Este respaldo social es trasversal a todos los segmentos, aunque los más jóvenes y los estudiantes se muestran menos inclinados a que se aplique.

Por otro lado, la mayoría apoya la restricción del uso del teléfono móvil en centros educativos: casi nueve de cada diez en los centros de Primaria (el 86% considera que debería prohibirse su uso durante la jornada escolar) y un 60% en los centros escolares de Secundaria. Poco más de un 10% se muestra algo más flexibles a su uso en horario no lectivo en Primaria y alrededor de un tercio en Secundaria.

La preferencia de prohibir los móviles en los centros de Primaria y Secundaria es compartida por todos los segmentos sociodemográficos, aunque se acentúa entre las mujeres y la población adulta de 35 a 64 años. El apoyo a la prohibición es relativamente menor entre los hombres y, en el caso de los centros escolares de secundaria, entre los jóvenes y estudiantes.