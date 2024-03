El 80% de los niños en Europa están preocupados por los conflictos, según organizaciones de derechos de infancia

Organizaciones de derechos de infancia presentan en el Parlamento Europeo 'Vote for Children'

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 80% de los niños en Europa están preocupados por la propagación de los conflictos, según la encuesta 'Europe Kids Want' realizada por organizaciones de derechos de infancia y presentada este jueves en el Parlamento Europeo.

En concreto, Más de 9.200 niños y niñas de toda Europa -unos 1.000 en España- respondieron y compartieron sus preocupaciones en torno a temas como la educación, la salud mental, el bullying o la violencia. En este sentido, los resultados reflejan que el 50% no se siente seguro en el mundo online y el 36% de los niños y adolescentes LGBTQI+ no se siente seguro en sus hogares.

Asimismo, han explicado que durante las consultas, los encuestados destacaron una sensación de "desesperanza y falta de confianza" en la voluntad de los políticos para abordar el cambio climático. De hecho, el 56% cree que sus opiniones habían tenido un impacto "muy limitado" en las decisiones tomadas.

"A los políticos no les interesa la infancia porque los niños y niñas no pueden votar. Por eso no son conscientes de nuestros problemas. Creen que creceremos y nuestros problemas desaparecerán", asegura Harry, de 14 años, de Bulgaria.

Precisamente, 23 organizaciones internacionales (entre las que se encuentran UNICEF, World Vision, Save the Children y EAPN) y de la sociedad civil que trabajan por los derechos de infancia han presentado este jueves en el Parlamento Europeo la campaña 'Vote for children', con el objetivo de "movilizar a los candidatos a las próximas elecciones europeas, en junio, para que promuevan y protejan los derechos de la infancia durante la próxima legislatura". Así, les han instado a que se comprometan "para convertirse en Defensores de los Derechos de la Infancia".

En el acto han participado también varios jóvenes europeos, entre los que ha estado presente el español Daniel, de 15 años, miembro del Grupo Asesor de UNICEF España. Estos han presentado un Manifiesto de Derechos de Infancia que esboza medidas concretas para abordar las dificultades a las que se enfrentan actualmente los niños tanto en Europa como a nivel mundial.

El documento también presenta recomendaciones para garantizar que las voces de niños y jóvenes sean "escuchadas" y sus derechos "protegidos" en cada nivel de la toma de decisiones. La coalición quiere una Unión Europea "que apoye a todos los niños y niñas integrando y protegiendo los derechos de la infancia, rompiendo el círculo de la pobreza y la desigualdad, y comprometiéndose con todos los niños, niñas y adolescentes".