El 97% de los jóvenes en España afirma haber sufrido violencia sexual en entornos digitales, según Save the Children

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 97% de los jóvenes españoles asegura haber sufrido algún tipo de violencia sexual en entornos digitales cuando eran menores de edad según un estudio realizado a 1.000 jóvenes por Save the Children en colaboración con la Asociación Europea para la Transición Digital en el que se analizan las formas de explotación sexual que afectan a la infancia y la adolescencia en la red.

Según los últimos datos oficiales del Ministerio del Interior, en 2023 se registraron en España 4.896 denuncias por delitos cibernéticos contra niños y adolescentes, de los cuales 1.068 correspondían a delitos sexuales.

"Estas cifras representan solo la punta del iceberg, ya que la mayoría de los casos no llegan a conocerse, en parte por la ausencia de denuncia y en parte por las dificultades en la detección, que aumenta cuando estos hechos tienen lugar en el entorno online", ha señalado la directora de Influencia y Desarrollo Territorial de Save the Children, Catalina Perazzo.

ABUSO Y EXPLOTACIÓN INFANTIL

En el informe Save the Children señala que, en 2024, la NCMEC (organización mundial líder en la prevención y localización de niños y niñas víctimas de explotación sexual digital) registró más de 19,8 millones de denuncias relacionadas con material de abuso sexual infantil a nivel mundial.

Por otra parte, la organización advierte de materiales que incluyen representaciones sexualizadas de menores o en situaciones de desnudez parcial o total que, aunque no muestran actos sexuales explícitos, presentan a la infancia desde una mirada sexualizada.

"Estos materiales se encuentran en muchas ocasiones en zonas grises porque no alcanzan los umbrales legales para ser considerados delito en algunos países, pero plantean igualmente serias preocupaciones por su potencial para normalizar o trivializar la sexualización y la explotación de niños y niñas", destaca Perazzo.

GENERADOS POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Estos materiales pueden también estar creados mediante herramientas digitales a partir de imágenes reales menores, llamados deepfakes o ultrafalsificaciones. Según el informe, aunque estos materiales "constituyen por sí solos una forma de violencia, debido al daño que suponen para la dignidad, el bienestar y la seguridad de la infancia afectada", un 70% de los jóvenes no lo señala como un riesgo percibido durante su infancia.

Además, la organización señala que 1 de cada 5 jóvenes afirma que alguien ha compartido con otras personas imágenes creadas con IA para mostrarle desnudo, siendo menor de edad, y sin consentimiento.

Según el estudio, estos contenidos son producidos por los propios menores. Un 27% de los 1.000 jóvenes encuestados enviaron mensajes, fotos o vídeos íntimos o sexuales suyos voluntariamente durante la infancia o adolescencia.

"Incluso cuando se realizan de forma voluntaria, estas conductas plantean riesgos, pues una vez compartido el contenido escapa al control de quien lo genera, abriendo la puerta a múltiples formas de victimización. Pueden ser redistribuidos sin consentimiento, utilizados por personas adultas con fines sexuales, utilizados para la sextorsión...", advierte Perazzo.

Así, más del 65% no perciben como un riesgo el envío o reenvío de imágenes sin el consentimiento de la persona menor de edad representada en ellas.

"Cuando se les pregunta por los motivos por los que compartieron imágenes o vídeos íntimos o sexuales de sí mismos: casi la mitad no sabían que podía ser peligroso (48%), el 46% cree que es algo normal o que no tiene consecuencias negativas, el 42% buscaba atención, afecto o validación, mientras que 4 de cada 10 esperaba ganar algo a cambio", establecen desde Save the Children.

EL 33% ASEGURA HABER SUFRIDO GROOMING

En 2023, el Ministerio del Interior registró 525 denuncias por hechos relacionados con el grooming, lo que supone un incremento significativo respecto a las 408 denuncias registradas el año anterior.

"En base a nuestra encuesta, las cifras son mucho más preocupantes: el 33% de los y las jóvenes habían tenido contacto con una persona adulta con fines sexuales en el entorno digital, siendo más las chicas (36%) que los chicos (26%) quienes habían tenido este contacto", subrayan desde la organización.

Respecto a las vías de contacto usadas por los explotadores, la mayoría se realiza a través de redes sociales como Instagram (68%) o X (44%) y aplicaciones de mensajería como WhatsApp (48%). También se establece contacto a través de juegos online y streaming (44%).

La mitad de los jóvenes considera que uno de los principales riesgos en el entorno digital es el contacto con personas desconocidas con posibles malas intenciones, pero solo 1 de cada 3 ve como riesgo en el envío consentido de imágenes íntimas a personas adultas.

El informe destaca que "el intercambio de material puede también derivar en formas de coacción o chantaje". En la encuesta, un 26% de jóvenes indicó que, siendo menores de edad, fueron presionados para enviar contenido íntimo o sexual; un 20% sufrió amenazas o chantajes para mostrar contenido erótico o sexual y casi el mismo porcentaje fue amenazado o chantajeado con la difusión de materiales de contenido sexual en los que aparecían. Por género, las chicas reportaron con mayor frecuencia haber sido presionadas para enviar este tipo de contenido: un 28,5%, en comparación con un 18,4% de los chicos.

En cuanto a los perfiles de agresores, Save the Children señala que, aunque no existe un perfil único, se pueden encontrar patrones comunes.

"La mayoría son hombres (el 93,4% de los detenidos e investigados por delitos de grooming en 2023 en España, según datos del Ministerio del Interior); la franja de edad más común fue de 18 a 25 años (con una media de 28 años); pueden actuar solo en el entorno digital (análisis oficiales indican que solo el 34% busca encuentros presenciales); no ocultan su identidad y no siempre son personas desconocidas (el 35% de los casos pertenece al entorno cercano del niño, niña o adolescente)", según el estudio publicado.