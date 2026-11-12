Aldeas Infantiles cesa su actividad en TikTok tras las denuncias de intercambio de material de abuso infantil

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MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Aldeas Infantiles SOS ha cesado su actividad en TikTok tras tener conocimiento de la investigación de Maldita.es sobre la difusión, intercambio y venta de material de abuso sexual infantil en la red social.

Para la organización, los hechos que documenta la investigación son "absolutamente inadmisibles". "En Aldeas lamentamos profundamente y condenamos enérgicamente toda forma de violencia contra la infancia y la adolescencia. Ningún niño, niña o adolescente debería sufrir abusos ni vivir una situación de desprotección", ha argumentado la ONG quien ha apelado a su obligación de "actuar y dar ejemplo".

"Nuestra prioridad es siempre la seguridad y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes; nuestra política de Protección Infantil y Juvenil guía esta decisión, así como nuestro compromiso de tolerancia cero ante cualquier forma de abuso, también en los entornos digitales", ha añadido la entidad social.

Asimismo, ha recordado que "las plataformas digitales tienen la responsabilidad de prevenir la difusión de material de abuso sexual infantil, responder de inmediato a las alertas y retirar las publicaciones que lo contengan".

Ha expresado, asimismo, "apoyo y solidaridad a las personas que se han visto afectadas por estos hechos. Su bienestar debe ser siempre una prioridad". Para la organización, "resulta fundamental que sean escuchadas y que reciban la atención especializada, la protección y el acompañamiento que necesitan para recuperar su bienestar, durante todo el tiempo que sea preciso".