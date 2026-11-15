Las 106 propuestas de COCEMFE para garantizar la accesibilidad, la vivienda y la asistencia personal ante el 29N

Archivo - Una urna electoral en la Universitat de Barcelona, a 12 de mayo de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). Casi seis millones de catalanes han sido llamados a las urnas hoy, 12 de mayo, para elegir a su nuevo presidente autonómico para los próxi - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID, xx (EUROPA PRESS)

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) ha trasladado a los partidos políticos el documento 'Propuestas electorales 2026: 12 prioridades para la próxima legislatura', en el que reclama la aplicación efectiva de los nuevos derechos en materia de discapacidad y dependencia, así como reducir las listas de espera, garantizar la asistencia personal y el derecho a una vida independiente, el acceso a una vivienda accesible, asequible e inclusiva y a una educación inclusiva, entre otras.

Con motivo de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, el documento recoge 106 propuestas concretas agrupadas en 12 prioridades, con las que la entidad insta a las formaciones políticas a asumir compromisos que garanticen "el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad física y orgánica".

El documento hace hincapié en la necesidad de impulsar el empleo digno e inclusivo de las personas con discapacidad; reforzar la protección económica y compensar el sobrecoste de la discapacidad; hacer efectivo y exigible el derecho a la accesibilidad universal, y garantizar una atención sanitaria accesible, equitativa y adaptada a las personas con discapacidad, además del acceso equitativo a tratamientos, productos sanitarios e innovación.

Asimismo, el documento apuesta por mejorar la atención a la cronicidad y garantizar la coordinación social y sanitaria y los derechos de las personas con discapacidad ante la digitalización y la inteligencia artificial.

Por otro lado, COCEMFE considera "imprescindible" que las políticas públicas incorporen de manera transversal la perspectiva de la discapacidad, prestando especial atención a las mujeres y niñas con discapacidad, las personas con mayores necesidades de apoyo y quienes residen en el medio rural.

También reclama garantizar la participación efectiva de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad en el diseño, desarrollo y evaluación de las políticas que les afectan.

COCEMFE hace un llamamiento a todas las formaciones políticas para que asuman estas 12 prioridades como compromisos de legislatura y las traduzcan en medidas legislativas, presupuestarias y de gestión pública que permitan avanzar en el cumplimiento de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas y del artículo 49 de la Constitución Española.

El presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, ha afirmado que "los avances legislativos son fundamentales, pero no basta con reconocer derechos sobre el papel". "Tenemos que garantizar que se cumplan y que todas las personas con discapacidad podamos ejercerlos, independientemente de dónde vivamos o de nuestros recursos económicos. Y también debemos seguir avanzando para eliminar las barreras y desigualdades que todavía persisten", ha añadido.