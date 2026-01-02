Aldeas Infantiles SOS reparte este lunes su tradicional Roscón de Reyes en la Puerta del Sol de Madrid

Archivo - Reparto de Roscón de Reyes de Aldeas Infantiles SOS, en la Puerta del Sol, a 5 de enero de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Aldeas Infantiles SOS celebrará la llegada de los Reyes Magos en la Puerta del Sol de Madrid donde, en colaboración del Ayuntamiento de la capital, repartirá su emblemático Roscón de Reyes este lunes 5 de enero a las 12 horas.

La organización de atención directa a la infancia ha detallado en un comunicado que tiene previsto repartir a los transeúntes 7.500 raciones del dulce navideño, acompañadas de chocolate caliente, en la que será la 34ª edición de esta celebración, que comenzó en 1989. En esta ocasión, el Roscón pesa 1.000 kilos y ha sido elaborado de forma altruista por Panaderías Orio.

De este modo, Aldeas Infantiles SOS busca dar visibilidad a los niños, niñas y adolescentes que viven estas fiestas lejos de sus familias o en situaciones de riesgo y exclusión social.